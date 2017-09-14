Підозрюю, що на материкову Україну, як і на Лугандон, російських грошей немає і ніколи не буде.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:16
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Підозрюю, що на материкову Україну, як і на Лугандон, російських грошей немає і ніколи не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:38
Народ, устроили смешной спор с lapay, аргументы кот. не вызывают ничего кроме смеха.
Но вот ни от AlifeSoft, ни от lapay, ни от кого другого ни одного примера хоть сколько-нибудь крупного предприятия по производству хоть чего-нибудь, а не торгового так и не видно.
Надо так понимать, что их нет?
А AlifeSoft и lapay?
Так о чём спор? Где успехи?
А " полмиллиона рабочих мест XXI-века" это сказка, в отличие от "мануфактур 50-х годов 20-го века", кот. реально были и выпускали, в частности, космические корабли (и просто корабли), турбины и ещё много чего?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:52
Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:03
По Одессе посмотрел открыли три Завода аж где-то на 250 новых рабочих мест за пять лет.
В том числе один швейный цех на 50 мест, и в порту два терминала, там автоматизация, не думаю, что там и по сто человек работает.
Развалилось гораздо больше.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:30
А зачем разрабатывать процессоры, если приложения для Apple Store приносят намного больше прибыли. Так что идет разделение труда, кто-то производит процессоры и смартфоны, а кто-то на это зарабатывает даже никак ну участвуя в производстве.
Я ж говорю, вместо всех этих фабрик и заводов можно настроить офисов и нанять 5 млн программистов. Будем жить не хуже чем США. Кто владеет/управляет информацией - тот правит Миром.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:14
А зачем вам офисы? Сейчас из дома работаете и продолжайте дальше.
И какой такой инфой владеют выдающиеся украинские программеры если специализируется на приложениях?
Чем вы лучше индийцев или китайцев?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:29
Всю ветку почитать не судьба? Он первый начал стонать про советские процессоры, бороздящие просторы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:30
Сколько новых "куч" создали после 2014-го? Именно после.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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