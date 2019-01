Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:30

freeze написав: Че пристали к советским процессорам, зачем жить прошлым, пожалуйста, про украинские процессоры Че пристали к советским процессорам, зачем жить прошлым, пожалуйста, про украинские процессоры



А зачем разрабатывать процессоры, если приложения для Apple Store приносят намного больше прибыли. Так что идет разделение труда, кто-то производит процессоры и смартфоны, а кто-то на это зарабатывает даже никак ну участвуя в производстве.



Я ж говорю, вместо всех этих фабрик и заводов можно настроить офисов и нанять 5 млн программистов. Будем жить не хуже чем США. Кто владеет/управляет информацией - тот правит Миром. А зачем разрабатывать процессоры, если приложения для Apple Store приносят намного больше прибыли. Так что идет разделение труда, кто-то производит процессоры и смартфоны, а кто-то на это зарабатывает даже никак ну участвуя в производстве.Я ж говорю, вместо всех этих фабрик и заводов можно настроить офисов и нанять 5 млн программистов. Будем жить не хуже чем США. Кто владеет/управляет информацией - тот правит Миром.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.