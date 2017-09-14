RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:16

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  freeze написав:Крым - это Украина, очередей иностранных инвесторов нет, но российских денег влито уже немеренно, мосты, автострады, терминалы аэропортов, ждем когда все достроят.

Підозрюю, що на материкову Україну, як і на Лугандон, російських грошей немає і ніколи не буде. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6751
З нами з: 01.08.15
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:38

Народ, устроили смешной спор с lapay, аргументы кот. не вызывают ничего кроме смеха. :)
Но вот ни от AlifeSoft, ни от lapay, ни от кого другого ни одного примера хоть сколько-нибудь крупного предприятия по производству хоть чего-нибудь, а не торгового так и не видно. :(
Надо так понимать, что их нет?
А AlifeSoft и lapay?
Так о чём спор? Где успехи?
А " полмиллиона рабочих мест XXI-века" это сказка, в отличие от "мануфактур 50-х годов 20-го века", кот. реально были и выпускали, в частности, космические корабли (и просто корабли), турбины и ещё много чего?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11342
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3507 раз.
Подякували: 3312 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:52

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  ЛАД написав:Надо так понимать, что их нет?

Там карта була - пошукайте в постах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6751
З нами з: 01.08.15
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:03

  lapay написав:
  ЛАД написав:Надо так понимать, что их нет?

Там карта була - пошукайте в постах.


По Одессе посмотрел открыли три Завода аж где-то на 250 новых рабочих мест за пять лет.
В том числе один швейный цех на 50 мест, и в порту два терминала, там автоматизация, не думаю, что там и по сто человек работает.

Развалилось гораздо больше.
freeze
4
 
Повідомлень: 9312
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2721 раз.
Подякували: 3766 раз.
 
Профіль
15
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:30

  freeze написав:Че пристали к советским процессорам, зачем жить прошлым, пожалуйста, про украинские процессоры


А зачем разрабатывать процессоры, если приложения для Apple Store приносят намного больше прибыли. Так что идет разделение труда, кто-то производит процессоры и смартфоны, а кто-то на это зарабатывает даже никак ну участвуя в производстве.

Я ж говорю, вместо всех этих фабрик и заводов можно настроить офисов и нанять 5 млн программистов. Будем жить не хуже чем США. Кто владеет/управляет информацией - тот правит Миром.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1995
З нами з: 30.10.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:14

  AlifeSoft написав:
А зачем разрабатывать процессоры, если приложения для Apple Store приносят намного больше прибыли. Так что идет разделение труда, кто-то производит процессоры и смартфоны, а кто-то на это зарабатывает даже никак ну участвуя в производстве.

Я ж говорю, вместо всех этих фабрик и заводов можно настроить офисов и нанять 5 млн программистов. Будем жить не хуже чем США. Кто владеет/управляет информацией - тот правит Миром.

А зачем вам офисы? Сейчас из дома работаете и продолжайте дальше.
И какой такой инфой владеют выдающиеся украинские программеры если специализируется на приложениях?
Чем вы лучше индийцев или китайцев?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 503
З нами з: 29.05.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:29

  freeze написав:
Sommer написав:Ну расскажи, ученый, сколько из этих станций было на советских процессорах.


Че пристали к советским процессорам, зачем жить прошлым, пожалуйста, про украинские процессоры


Всю ветку почитать не судьба? Он первый начал стонать про советские процессоры, бороздящие просторы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3316
З нами з: 07.04.17
Подякував: 294 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:30

  freeze написав:
lapay написав:
  freeze написав:Почему ведущие автопроизводители предпочитают открывать автопроизводства в Словакии и на России и категорически избегают в Украине?

Как сказал Козьма Прутков смотрите в корень /c/
Почему за пять лет властные структуры не создали условий для этого?

Мабуть, тому що інвестори не впевнені, що закони ціє влади не відмінить влада наступна, чи окупаційна з Орди.


Ответ неверный.
Власть в Орде не мешает им там создавать кучу сборочных и полусборочных производств.


Сколько новых "куч" создали после 2014-го? Именно после.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3316
З нами з: 07.04.17
Подякував: 294 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sommer і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг
R2 » П'ят 25 січ, 2019 11:47
8 217
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 20:48
rjkz
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 431, 432, 433
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4320 227876
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 20:42
ceba
В Україні хочуть скасувати "книги відгуків та пропозицій"
R2 » П'ят 25 січ, 2019 14:20
5 107
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 20:37
Kart

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11953)
25.01.2019 21:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.