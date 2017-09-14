Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:38

по производству

это сказка

реально

Народ, устроили смешной спор с, аргументы кот. не вызывают ничего кроме смеха.Но вот ни от, ни от, ни от кого другого ни одного примера хоть сколько-нибудь крупного предприятияхоть чего-нибудь, а не торгового так и не видно.Надо так понимать, что их нет?Так о чём спор? Где успехи?А " полмиллиона рабочих мест XXI-века", в отличие от "мануфактур 50-х годов 20-го века", кот.были и выпускали, в частности, космические корабли (и просто корабли), турбины и ещё много чего?