Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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ЛАД написав:"нанять 5 млн программистов" - откуда? из Индии?
Из Украины. Количество переходит в качество. Если сейчас 1 программист кормит 4 человек, то в случае перехода с оутсорса на продуктовую модель он сможет кормить 10-15 человек. В результате 5 млн IT-шников и 35 млн всяких хлебопеков, няней, учителей, врачей.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
ЛАД написав:"нанять 5 млн программистов" - откуда? из Индии?
AlifeSoft написав:Из Украины. Количество переходит в качество. Если сейчас 1 программист кормит 4 человек, то в случае перехода с оутсорса на продуктовую модель он сможет кормить 10-15 человек. В результате 5 млн IT-шников и 35 млн всяких хлебопеков, няней, учителей, врачей.
- стоит разделить советские и рассейские процессоры. Рассеянские это всего навсего стыренный проц Эльбрус производятся на оборудовании STMiElectronics которое успели купить до санкций. Так что как бы он и "свой" но и не свой). С СССР дело состояло совсем по иному.. среди кучи откровенно ворованных клонов были и крайне интересные разработки - да простите меня за московисткие штампы но действительно не имеющие аналогов. Например ЭВМ “Сетунь 70”..с троичной логикой..стоит понимать, что все железо сейчас это двоичная логика, у троичной есть те же возможности + возможности что дает троичная логика. Но как всегда в совке все про-какали и эволюция пошла иным путем.