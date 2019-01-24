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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 01:37

  ЛАД написав:"нанять 5 млн программистов" - откуда? из Индии?


Из Украины. Количество переходит в качество. Если сейчас 1 программист кормит 4 человек, то в случае перехода с оутсорса на продуктовую модель он сможет кормить 10-15 человек. В результате 5 млн IT-шников и 35 млн всяких хлебопеков, няней, учителей, врачей.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 09:00

  ЛАД написав:"нанять 5 млн программистов" - откуда? из Индии?


  AlifeSoft написав:Из Украины. Количество переходит в качество. Если сейчас 1 программист кормит 4 человек, то в случае перехода с оутсорса на продуктовую модель он сможет кормить 10-15 человек. В результате 5 млн IT-шников и 35 млн всяких хлебопеков, няней, учителей, врачей.


И сколько вы платите тут налогов, кормильцы?
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:09

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  ЛАД написав:Ну нельзя же так!

Ну Вы же видите, что можно :-)
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Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  ЛАД написав:Просил привести пример хотя бы 2-3-4 серьёзных производств.

Очевидно, що півмільона нових робочих місць немає.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:10

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  Sommer написав:про советские процессоры,
- стоит разделить советские и рассейские процессоры. Рассеянские это всего навсего стыренный проц Эльбрус производятся на оборудовании STMiElectronics которое успели купить до санкций. Так что как бы он и "свой" но и не свой).
С СССР дело состояло совсем по иному.. среди кучи откровенно ворованных клонов были и крайне интересные разработки - да простите меня за московисткие штампы но действительно не имеющие аналогов. Например ЭВМ “Сетунь 70”..с троичной логикой..стоит понимать, что все железо сейчас это двоичная логика, у троичной есть те же возможности + возможности что дает троичная логика. Но как всегда в совке все про-какали и эволюция пошла иным путем.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:34

  shapo написав:И сколько вы платите тут налогов, кормильцы?


Прямых или косвенных?

Прямых 52 тыс грн в год, косвенных около 250 тыс грн в год.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:00

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  AlifeSoft написав:Если сейчас 1 программист кормит 4 человек

Дмитро Овчаренко, голова вітчизняної IT-асоціації:
За даними досліджень львівського IT-кластеру ITResearch, програмісти та подібні до них фахівці годують банкірів, продавців автомобілів, страховиків, працівників громадського харчування і ритейлерів.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zminil ... 15650.html
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:25

  shapo написав:И сколько вы платите тут налогов, кормильцы?


  AlifeSoft написав:Прямых или косвенных?
Прямых 52 тыс грн в год, косвенных около 250 тыс грн в год.


Т.е. 52/12=4340грн в месяц. Вы собрались менее чем на 1тыс.грн содержать одного из четверых?
Да уж, кормилец так кормилец.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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