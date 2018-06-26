Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Суб 26 січ, 2019 13:10

Sommer написав: про советские процессоры, про советские процессоры,

- стоит разделить советские и рассейские процессоры. Рассеянские это всего навсего стыренный проц Эльбрус производятся на оборудовании STMiElectronics которое успели купить до санкций. Так что как бы он и "свой" но и не свой).С СССР дело состояло совсем по иному.. среди кучи откровенно ворованных клонов были и крайне интересные разработки - да простите меня за московисткие штампы но действительно не имеющие аналогов. Например ЭВМ “Сетунь 70”..с троичной логикой..стоит понимать, что все железо сейчас это двоичная логика, у троичной есть те же возможности + возможности что дает троичная логика. Но как всегда в совке все про-какали и эволюция пошла иным путем.