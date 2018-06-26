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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 08:37

  AlifeSoft написав:
Тоесть вы считаете, что основным источником дохода должен быть бюджет(налоги тех кто работает), а бизнес с товарами и услугами нужно ликвидировать как класс?

Ну я всегда знал, что против Порошенка выступают только упоротые коммунисты и ватники. Для остальных - это лучший выбор украинского народа.

Так я ещё неправильно посчитал т. к. из ваших "отчислений" дай бог чтобы треть шла на зарплаты.
Что касается НДС при продажах, ренты, акцизных сборах и т. д. то их в конечном итоге оплачивают все и гордится тут нечем
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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