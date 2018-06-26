Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

AlifeSoft написав:
Тоесть вы считаете, что основным источником дохода должен быть бюджет(налоги тех кто работает), а бизнес с товарами и услугами нужно ликвидировать как класс?
Ну я всегда знал, что против Порошенка выступают только упоротые коммунисты и ватники. Для остальных - это лучший выбор украинского народа.
Так я ещё неправильно посчитал т. к. из ваших "отчислений" дай бог чтобы треть шла на зарплаты.
Что касается НДС при продажах, ренты, акцизных сборах и т. д. то их в конечном итоге оплачивают все и гордится тут нечем