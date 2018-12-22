Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Нед 27 січ, 2019 14:58

lapay написав: ЛАД написав: Просил привести пример хотя бы 2-3-4 серьёзных производств. Просил привести пример хотя бы 2-3-4 серьёзных производств.

Очевидно, що півмільона нових робочих місць немає. Очевидно, що півмільона нових робочих місць немає.

ЛАД писал(а):

"нанять 5 млн программистов" - откуда? из Индии?

Из Украины. Количество переходит в качество. Если сейчас 1 программист кормит 4 человек, то в случае перехода с оутсорса на продуктовую модель он сможет кормить 10-15 человек. В результате 5 млн IT-шников и 35 млн всяких хлебопеков, няней, учителей, врачей. Из Украины. Количество переходит в качество. Если сейчас 1 программист кормит 4 человек, то в случае перехода с оутсорса на продуктовую модель он сможет кормить 10-15 человек. В результате 5 млн IT-шников и 35 млн всяких хлебопеков, няней, учителей, врачей.

Вы всерьёз хотите найти 5 млн украинцев, способных работать программистами?

Допустим даже найдётся 5 млн украинцев-программистов. Чем будут заниматься остальные 35 млн.?

Агитаторы обмельчали, аргументы закончились, переходим к старому проверенному - врагам народа )))

Так о чём мы и говорим!И тогда к чему ссылки на эти карты или фэйсбук Леусенко (или кого-то там), по кот. можно подумать, что у нас идёт бурный рост бизнеса вообще и промышленности в частности?Вы, как многие, игнорируете суть вопроса и отвечаете не на заданный, а на какой-то свой вопрос.1. Я там писал:Вы это обрезали и на голубом глазу отвечаете, что собираетесь найти 5 млн. программистов в Украине. Вы серьёзно считаете, что каждый третий занятый в Украинепереквалифицироваться в программисты? Если так, то Вы глубоко ошибаетесь - дай бог, чтобы каждый третий хорошо знал арифметику. Или Вы считаете, что программирование проще?2. Если так выгодно и легко перейти "с оутсорса на продуктовую модель", то почему этого не произошло до сих пор? Программисты такие дураки и лентяи, что не хотят это сделать?3. Уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под словом "кормят"?Понял, что не налоги, кот. Вы платите. (О налогах Вам хорошо ответилА что?4. Я там ещё спрашивал:Ну пусть не 35, а 12 млн. из 17 млн. занятых сейчас?Ну это обычная и привычная практика "агитаторов".