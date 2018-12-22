RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 08:37

  AlifeSoft написав:
Тоесть вы считаете, что основным источником дохода должен быть бюджет(налоги тех кто работает), а бизнес с товарами и услугами нужно ликвидировать как класс?

Ну я всегда знал, что против Порошенка выступают только упоротые коммунисты и ватники. Для остальных - это лучший выбор украинского народа.

Так я ещё неправильно посчитал т. к. из ваших "отчислений" дай бог чтобы треть шла на зарплаты.
Что касается НДС при продажах, ренты, акцизных сборах и т. д. то их в конечном итоге оплачивают все и гордится тут нечем
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 508
З нами з: 29.05.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:21

  AlifeSoft написав:Ну я всегда знал, что против Порошенка выступают только упоротые коммунисты и ватники. Для остальных - это лучший выбор украинского народа.


Агитаторы обмельчали, аргументы закончились, переходим к старому проверенному - врагам народа )))
freeze
4
 
Повідомлень: 9322
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2728 раз.
Подякували: 3766 раз.
 
Профіль
15
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 14:58

  lapay написав:
  ЛАД написав:Просил привести пример хотя бы 2-3-4 серьёзных производств.

Очевидно, що півмільона нових робочих місць немає.

Так о чём мы и говорим!
И тогда к чему ссылки на эти карты или фэйсбук Леусенко (или кого-то там), по кот. можно подумать, что у нас идёт бурный рост бизнеса вообще и промышленности в частности?

AlifeSoft
ЛАД писал(а):
"нанять 5 млн программистов" - откуда? из Индии?

Из Украины. Количество переходит в качество. Если сейчас 1 программист кормит 4 человек, то в случае перехода с оутсорса на продуктовую модель он сможет кормить 10-15 человек. В результате 5 млн IT-шников и 35 млн всяких хлебопеков, няней, учителей, врачей.

Вы, как многие, игнорируете суть вопроса и отвечаете не на заданный, а на какой-то свой вопрос. :)
1. Я там писал:
Вы всерьёз хотите найти 5 млн украинцев, способных работать программистами?

Вы это обрезали и на голубом глазу отвечаете, что собираетесь найти 5 млн. программистов в Украине. Вы серьёзно считаете, что каждый третий занятый в Украине способен переквалифицироваться в программисты? Если так, то Вы глубоко ошибаетесь - дай бог, чтобы каждый третий хорошо знал арифметику. Или Вы считаете, что программирование проще?

2. Если так выгодно и легко перейти "с оутсорса на продуктовую модель", то почему этого не произошло до сих пор? Программисты такие дураки и лентяи, что не хотят это сделать? :)

3. Уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под словом "кормят"?
Понял, что не налоги, кот. Вы платите. (О налогах Вам хорошо ответил shapo)
А что?

4. Я там ещё спрашивал:
Допустим даже найдётся 5 млн украинцев-программистов. Чем будут заниматься остальные 35 млн.?

Ну пусть не 35, а 12 млн. из 17 млн. занятых сейчас?

freeze
Агитаторы обмельчали, аргументы закончились, переходим к старому проверенному - врагам народа )))

Ну это обычная и привычная практика "агитаторов". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11355
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3511 раз.
Подякували: 3314 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 15:28

А что написал Джон, что его отправили на неделю в парилку?
(Можно в личку). Или это было не на этой ветке?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11355
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3511 раз.
Подякували: 3314 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:10

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  ЛАД написав:Если так, то Вы глубоко ошибаетесь - дай бог, чтобы каждый третий хорошо знал арифметику.


Если у нас 70% населения с африканским уровнем знаний (не знает даже арифметики), то почему оно недовольно африканскими зарплатами? Крутить провода или сидеть на кассе (там не нужно знать арифметику, там через штрихкоды все можно посчитать) - это максимальный их уровень.

  ЛАД написав:2. Если так выгодно и легко перейти "с оутсорса на продуктовую модель", то почему этого не произошло до сих пор? Программисты такие дураки и лентяи, что не хотят это сделать? :)


Переходят, но в Украине всего 120 тыс IT-шников и это во всех городах. В одной только Калифорнии более 2 млн IT-специалистов. Кроме отсутствия специалистов есть еще одна проблема - отсутствие инвестиций, так как оутсорс позволяет отбивать деньги с первого дня, а на продукт нужны деньги в дешевый кредит на несколько лет.

При этом многие формально зарубежные продукты имеют украинских разработчиков и команды (работают из Украины), хотя юридические права на продукт зарегистрированы на Западе.

  ЛАД написав:3. Уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под словом "кормят"?


Дают возможность населению купить продукты за валюту, покупая украинские за гривну. Можно сделать как в СССР, иностранные продукты продавать только тем кто зарабатывает в валюте. Уровень элитности IT тогда превысит уровень прокуроров и судей.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 30.10.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:51

  AlifeSoft написав:Если у нас 70% населения с африканским уровнем знаний (не знает даже арифметики), то почему оно недовольно африканскими зарплатами? Крутить провода или сидеть на кассе (там не нужно знать арифметику, там через штрихкоды все можно посчитать) - это максимальный их уровень.


Не просветите чем уровень знаний арифметики в странах золотого миллиарда так сильно отличается от Украины учитывая кризис государственного образования в т.ч. и в этих странах?

  AlifeSoft написав:Переходят, но в Украине всего 120 тыс IT-шников и это во всех городах. В одной только Калифорнии более 2 млн IT-специалистов.


https://lenta.ru/articles/2018/05/29/californication/ - вы когда что-нибудь пишите хотя бы старайтесь сравнивать соизмеримые вещи.
Тем более в этот самый богатый штат США рвутся 1,5млрд китайцев и 1млрд индийцев которые учатся и работают чтобы пробиться так, как украинским айтишникам и не снилось.


  AlifeSoft написав: Кроме отсутствия специалистов есть еще одна проблема - отсутствие инвестиций, так как оутсорс позволяет отбивать деньги с первого дня, а на продукт нужны деньги в дешевый кредит на несколько лет.


А в остальных отраслях экономики что, другая проблема?

  AlifeSoft написав:Дают возможность населению купить продукты за валюту, покупая украинские за гривну. Можно сделать как в СССР, иностранные продукты продавать только тем кто зарабатывает в валюте. Уровень элитности IT тогда превысит уровень прокуроров и судей.


Вы с какого дуба рухнули?
Если убрать хотя бы внутреннею конвертируемость гривны, то СССР покажется раем т.к. при СССР большинство товаров производилось внутри СЭВ, т.е. стран Ост-блока.
Про вклад IT-ников в приход валюты явное преувеличение. Строители с Польши или сиделки с Италии присылают ее побольше.
Что касается завышенного самомнения о элитности этой профессии, то ближайшее будущее покажет что это не так.
Уже сейчас сантехник или сварщик с мозгами может заработать не меньше. Нехватка уезжающих врачей также сделает свое дело.
В начале 90-х была дефицитная профессия - бухгалтер, о ней даже песни складывали, потом юристы.
Сейчас большинство из них не нужны.
И вы , айтишники, рано или поздно будете там же.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 508
З нами з: 29.05.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:31

  shapo написав:Не просветите чем уровень знаний арифметики в странах золотого миллиарда так сильно отличается от Украины учитывая кризис государственного образования в т.ч. и в этих странах?


Наверное является довольно показательным то, что украинцы в основ едут в Европу на низкоквалифицированные профессии, куда не идут местные, как сбор клубники или подсобные работы на стройке. И да в этих профессиях знания арифметики не нужно. Местные же стараются пойти в профессии где платят, но нужно знание арифметики и других дисциплин.

  shapo написав:Уже сейчас сантехник или сварщик с мозгами может заработать не меньше. Нехватка уезжающих врачей также сделает свое дело.
В начале 90-х была дефицитная профессия - бухгалтер, о ней даже песни складывали, потом юристы.
Сейчас большинство из них не нужны.
И вы , айтишники, рано или поздно будете там же.


У нас рынок весь земной шар. Ну и бывшие украинские бухгалтеры в соврешенстве знающие английский язык и особенности бухучета Британии тоже не бедствуют, правда и живут в Британии. Так что пока ВЕСЬ МИР не перейдет обратно на счеты, то мы IT-шники будем в полном шоколаде.

Ну и тот факт, что украинская нация сама раз в 5-10 лет обваливает ВВП Украины, причем процесс цикличен и перманентен, будет сказываться на том, что зарплаты в IT будут всегда западные, а зарплаты туземцев - украинские.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 30.10.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:18

  AlifeSoft написав:Наверное является довольно показательным то, что украинцы в основ едут в Европу на низкоквалифицированные профессии, куда не идут местные, как сбор клубники или подсобные работы на стройке. И да в этих профессиях знания арифметики не нужно. Местные же стараются пойти в профессии где платят, но нужно знание арифметики и других дисциплин.


Вы лет на 10-15 отстали от жизни. Сейчас ситуация не та что в 90-х когда не было никакой работы в Украине, а знание о жизни за ее пределами было минимально.
Естественно, низкоквалифицированную работу в другой стране, да еще и часто при пребывании нелегально, найти намного проще,не нужно сдавать экзамены на знание языка, подтверждать диплом, получать лицензию на деятельность.
Но уже в начале 2000-х наши врачи поехали в Польшу, Чехию, Португалию.Сейчас Германия открывает свои границы.
Я не говорю о том, что целые школы химиков, биологов, физиков уехали из украинских университетов и академических НИИ и трудятся в той же Германии по специальности.
Мой знакомый инженер-строитель сейчас трудится в Словакии рабочим и единственное препятствие для перехода на инженерную должность знание языка который в 45 уже сложно дается.


  AlifeSoft написав:У нас рынок весь земной шар....Так что пока ВЕСЬ МИР не перейдет обратно на счеты, то мы IT-шники будем в полном шоколаде.


Так у вас и конкурент весь мир при работе онлайн, и там вы явно не первые и не лучшие.
А дальше будет как и со всеми новыми профессиями - их звездный час пройдет и они займут свою скромную нишу.

  AlifeSoft написав:Ну и тот факт, что украинская нация сама раз в 5-10 лет обваливает ВВП Украины, причем процесс цикличен и перманентен, будет сказываться на том, что зарплаты в IT будут всегда западные, а зарплаты туземцев - украинские.


Так это ,оказывается, какая-то украинская нация лезет в долги, ворует с бюджета, обваливает курс национальной валюты.
А, по-моему, очень узкий и точно не лучший правящий класс к которому относится и ваш любимец Петро шоколадный, причем довольно давно и при всех правительствах.
За туземные зарплаты уже сейчас мало желающих работать.
Если они не изменятся, то и этих не будет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 508
З нами з: 29.05.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кількість ОСББ в Україні зросла більш ніж вдвічі за...
R2 » Нед 27 січ, 2019 12:05
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 січ, 2019 12:05
p_a_l
В Україні хочуть скасувати "книги відгуків та пропозицій" 1, 2
R2 » П'ят 25 січ, 2019 14:20
12 397
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 січ, 2019 02:35
Igneus
В Україні запускають електронний кабінет автовласника
R2 » Суб 22 гру, 2018 01:28
2 141
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 січ, 2019 00:18
vibercommunity_club

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.