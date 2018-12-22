Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Нед 27 січ, 2019 20:18

AlifeSoft написав: Наверное является довольно показательным то, что украинцы в основ едут в Европу на низкоквалифицированные профессии, куда не идут местные, как сбор клубники или подсобные работы на стройке. И да в этих профессиях знания арифметики не нужно. Местные же стараются пойти в профессии где платят, но нужно знание арифметики и других дисциплин. Наверное является довольно показательным то, что украинцы в основ едут в Европу на низкоквалифицированные профессии, куда не идут местные, как сбор клубники или подсобные работы на стройке. И да в этих профессиях знания арифметики не нужно. Местные же стараются пойти в профессии где платят, но нужно знание арифметики и других дисциплин.

AlifeSoft написав: У нас рынок весь земной шар....Так что пока ВЕСЬ МИР не перейдет обратно на счеты, то мы IT-шники будем в полном шоколаде. У нас рынок весь земной шар....Так что пока ВЕСЬ МИР не перейдет обратно на счеты, то мы IT-шники будем в полном шоколаде.

AlifeSoft написав: Ну и тот факт, что украинская нация сама раз в 5-10 лет обваливает ВВП Украины, причем процесс цикличен и перманентен, будет сказываться на том, что зарплаты в IT будут всегда западные, а зарплаты туземцев - украинские. Ну и тот факт, что украинская нация сама раз в 5-10 лет обваливает ВВП Украины, причем процесс цикличен и перманентен, будет сказываться на том, что зарплаты в IT будут всегда западные, а зарплаты туземцев - украинские.

Вы лет на 10-15 отстали от жизни. Сейчас ситуация не та что в 90-х когда не было никакой работы в Украине, а знание о жизни за ее пределами было минимально.Естественно, низкоквалифицированную работу в другой стране, да еще и часто при пребывании нелегально, найти намного проще,не нужно сдавать экзамены на знание языка, подтверждать диплом, получать лицензию на деятельность.Но уже в начале 2000-х наши врачи поехали в Польшу, Чехию, Португалию.Сейчас Германия открывает свои границы.Я не говорю о том, что целые школы химиков, биологов, физиков уехали из украинских университетов и академических НИИ и трудятся в той же Германии по специальности.Мой знакомый инженер-строитель сейчас трудится в Словакии рабочим и единственное препятствие для перехода на инженерную должность знание языка который в 45 уже сложно дается.Так у вас и конкурент весь мир при работе онлайн, и там вы явно не первые и не лучшие.А дальше будет как и со всеми новыми профессиями - их звездный час пройдет и они займут свою скромную нишу.Так это ,оказывается, какая-то украинская нация лезет в долги, ворует с бюджета, обваливает курс национальной валюты.А, по-моему, очень узкий и точно не лучший правящий класс к которому относится и ваш любимец Петро шоколадный, причем довольно давно и при всех правительствах.За туземные зарплаты уже сейчас мало желающих работать.Если они не изменятся, то и этих не будет.