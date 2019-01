Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Нед 27 січ, 2019 17:10

ЛАД написав: Если так, то Вы глубоко ошибаетесь - дай бог, чтобы каждый третий хорошо знал арифметику. Если так, то Вы глубоко ошибаетесь - дай бог, чтобы каждый третий хорошо знал арифметику.



Если у нас 70% населения с африканским уровнем знаний (не знает даже арифметики), то почему оно недовольно африканскими зарплатами? Крутить провода или сидеть на кассе (там не нужно знать арифметику, там через штрихкоды все можно посчитать) - это максимальный их уровень.



ЛАД написав: 2. Если так выгодно и легко перейти "с оутсорса на продуктовую модель", то почему этого не произошло до сих пор? Программисты такие дураки и лентяи, что не хотят это сделать? 2. Если так выгодно и легко перейти "с оутсорса на продуктовую модель", то почему этого не произошло до сих пор? Программисты такие дураки и лентяи, что не хотят это сделать?



Переходят, но в Украине всего 120 тыс IT-шников и это во всех городах. В одной только Калифорнии более 2 млн IT-специалистов. Кроме отсутствия специалистов есть еще одна проблема - отсутствие инвестиций, так как оутсорс позволяет отбивать деньги с первого дня, а на продукт нужны деньги в дешевый кредит на несколько лет.



При этом многие формально зарубежные продукты имеют украинских разработчиков и команды (работают из Украины), хотя юридические права на продукт зарегистрированы на Западе.



ЛАД написав: 3. Уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под словом "кормят"? 3. Уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под словом "кормят"?



Дають можливість населенню купити продукти за валюту, купуючи українські за гривню. Можна зробити як в СРСР, іноземні продукти продавати тільки тим хто заробляє в валюті. Рівень елітності IT тоді перевищить рівень прокурорів і суддів.

