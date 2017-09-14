Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Пон 28 січ, 2019 14:58

shapo написав: 27661 написав: В защиту AlifeSoft, программисту гораздо проще превратится из наёмного работника во владельца бизнеса.

Написал программу под заказ, а дальше никто не мешает продать эту программу ещё кому-нибудь. В защиту AlifeSoft, программисту гораздо проще превратится из наёмного работника во владельца бизнеса.Написал программу под заказ, а дальше никто не мешает продать эту программу ещё кому-нибудь.



Серьезно?

А почему бы тогда остальным не стать владельцем своего бизнеса? Например,САНТЕХНИКАМ,электрикам.Но что-то не все ушли в работу хотя бы на самого себя не говоря о нанятых сотрудниках.

Серьезно?А почему бы тогда остальным не стать владельцем своего бизнеса? Например,САНТЕХНИКАМ,электрикам.Но что-то не все ушли в работу хотя бы на самого себя не говоря о нанятых сотрудниках.

Где я писал о ненужности?

Я утверждаю,что повышенный спрос на их услуги и ,соответственно,их нынешние сладкие зарплаты закончатся также как и в других ранее появившихся областях, и они просто займут свою нишу.

Потому, что для открытия своего бизнеса, программисту нужен комп и программный продукт.Большинство уже зарегистрированы как ФОП для оптимизации налогов.Т.е. как минимум , не нужны деньги на организацию производства (комп есть в каждом доме), на аренду помещения (на первом этапе), на наём сотрудников (на первом этапе).Скорее не займут свою нишу, а вытеснят из других ниш. ЗП -- точно не будет, как у сантехникаНо это моё мнение.P.S. Возвращаясь к теме, я считаю, что IT --это сфера обслуживания и она не вытянет экономику Украины.