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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:27

  shapo написав:
  AlifeSoft написав:Вот только то что мы конкурируем со всем миром,....

Ну по поводу профессий, да. Будет как с электриками в начале 20-го века. Вот только нам хватит этого минимум на 50 лет, ну и через 50 лет будет совсем другой мир, с искусственным интеллектом и базовым доходом.


Независимы от работодателя,говорите. Самому не смешно? Да и конкурируете вы на мировом рынке с подтанцовкой из представителей таких же малоразвитых стран как Украина.Солисты из другого места.
Про электриков все верно. Вот только мир сейчас меняется гораздо быстрее чем 120 лет назад и повышенный спрос на ваши услуги закончится гораздо быстрее чем вам сейчас кажется, вернее, он уже начал заканчиваться на этом уровне развития.
Но,главное, никого вы в Украине не содержите кроме себя и кичиться вам просто нечем.

В защиту AlifeSoft, программисту гораздо проще превратится из наёмного работника во владельца бизнеса.
Написал программу под заказ, а дальше никто не мешает продать эту программу ещё кому-нибудь.

Вообще спор о ненужности программистов -- это ни о чём. Сейчас даже в настольных часах прошивка для контроллера, написанная программером. :)

он уже начал заканчиваться на этом уровне развития.

Как он может закончится, если процесс автоматизация только начался. В идеале на всех заводах и полях -- роботы (комбайны, станки)
P.S. В Китае роботов для любви делают, кто им мозги запрограммирует? :D
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:29

  27661 написав:В защиту AlifeSoft, программисту гораздо проще превратится из наёмного работника во владельца бизнеса.
Написал программу под заказ, а дальше никто не мешает продать эту программу ещё кому-нибудь.


Серьезно?
А почему бы тогда остальным не стать владельцем своего бизнеса? Например,САНТЕХНИКАМ,электрикам.Но что-то не все ушли в работу хотя бы на самого себя не говоря о нанятых сотрудниках.


  27661 написав:Вообще спор о ненужности программистов -- это ни о чём. Сейчас даже в настольных часах прошивка для контроллера, написанная программером. :)


Где я писал о ненужности?
Я утверждаю,что повышенный спрос на их услуги и ,соответственно,их нынешние сладкие зарплаты закончатся также как и в других ранее появившихся областях, и они просто займут свою нишу.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:58

  shapo написав:
  27661 написав:В защиту AlifeSoft, программисту гораздо проще превратится из наёмного работника во владельца бизнеса.
Написал программу под заказ, а дальше никто не мешает продать эту программу ещё кому-нибудь.


Серьезно?
А почему бы тогда остальным не стать владельцем своего бизнеса? Например,САНТЕХНИКАМ,электрикам.Но что-то не все ушли в работу хотя бы на самого себя не говоря о нанятых сотрудниках.


Потому, что для открытия своего бизнеса, программисту нужен комп и программный продукт.
Большинство уже зарегистрированы как ФОП для оптимизации налогов.
Т.е. как минимум , не нужны деньги на организацию производства (комп есть в каждом доме), на аренду помещения (на первом этапе), на наём сотрудников (на первом этапе).


Где я писал о ненужности?
Я утверждаю,что повышенный спрос на их услуги и ,соответственно,их нынешние сладкие зарплаты закончатся также как и в других ранее появившихся областях, и они просто займут свою нишу.


Скорее не займут свою нишу, а вытеснят из других ниш. ЗП -- точно не будет, как у сантехника :D
Но это моё мнение.

P.S. Возвращаясь к теме, я считаю, что IT --это сфера обслуживания и она не вытянет экономику Украины.
27661
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:30

  27661 написав:Потому, что для открытия своего бизнеса, программисту нужен комп и программный продукт.
Большинство уже зарегистрированы как ФОП для оптимизации налогов.
Т.е. как минимум , не нужны деньги на организацию производства (комп есть в каждом доме), на аренду помещения (на первом этапе), на наём сотрудников (на первом этапе).


Бизнес это не деньги, а идея и умение работать с людьми, в т.ч. и в удаленном доступе.
И этим умением обладают дай бог что 5% населения, в т.ч. гордые айтишники.

Скорее не займут свою нишу, а вытеснят из других ниш. ЗП -- точно не будет, как у сантехника :D
Но это моё мнение.
P.S. Возвращаясь к теме, я считаю, что IT --это сфера обслуживания и она не вытянет экономику Украины.


По зарплатам через год-два увидим.
Про вытягивание экономики смешно. Никого кроме себя при таком налогообложении айтишники не кормят.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:32

  freeze написав:
  Sommer написав:Сколько новых "куч" создали после 2014-го? Именно после.


Не специалист по автопроизводству России


А кто писал:
Власть в Орде не мешает им там создавать кучу сборочных и полусборочных производств.

?
Или как дело дошло до фактов, так сразу пришлось в кусты нырять? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:44

  Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Сколько новых "куч" создали после 2014-го? Именно после.


Не специалист по автопроизводству России


А кто писал:
Власть в Орде не мешает им там создавать кучу сборочных и полусборочных производств.

?
Или как дело дошло до фактов, так сразу пришлось в кусты нырять? :mrgreen:


Список производств из гугла не делает меня специалистом по автопроизводству.
Давайте теперь вы в кусты, за фактами.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:57

  freeze написав:Список производств из гугла не делает меня специалистом по автопроизводству.
Давайте теперь вы в кусты, за фактами.


Так это я писал
Власть в Орде не мешает им там создавать кучу сборочных и полусборочных производств.

?
Ну надо же, какой приступ склероза.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:23

  Sommer написав:
  freeze написав:Список производств из гугла не делает меня специалистом по автопроизводству.
Давайте теперь вы в кусты, за фактами.


Так это я писал
Власть в Орде не мешает им там создавать кучу сборочных и полусборочных производств.

?
Ну надо же, какой приступ склероза.


Так а в чем у вас такое бурление в голове? Работает несколько десятков производств по гуглу судя, а каким боком из-за этого я могу себя объявить специалистом ?
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