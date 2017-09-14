Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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AlifeSoft написав:Вот только то что мы конкурируем со всем миром,....
Ну по поводу профессий, да. Будет как с электриками в начале 20-го века. Вот только нам хватит этого минимум на 50 лет, ну и через 50 лет будет совсем другой мир, с искусственным интеллектом и базовым доходом.
Независимы от работодателя,говорите. Самому не смешно? Да и конкурируете вы на мировом рынке с подтанцовкой из представителей таких же малоразвитых стран как Украина.Солисты из другого места. Про электриков все верно. Вот только мир сейчас меняется гораздо быстрее чем 120 лет назад и повышенный спрос на ваши услуги закончится гораздо быстрее чем вам сейчас кажется, вернее, он уже начал заканчиваться на этом уровне развития. Но,главное, никого вы в Украине не содержите кроме себя и кичиться вам просто нечем.
В защиту AlifeSoft, программисту гораздо проще превратится из наёмного работника во владельца бизнеса. Написал программу под заказ, а дальше никто не мешает продать эту программу ещё кому-нибудь.
Вообще спор о ненужности программистов -- это ни о чём. Сейчас даже в настольных часах прошивка для контроллера, написанная программером.
он уже начал заканчиваться на этом уровне развития.
Как он может закончится, если процесс автоматизация только начался. В идеале на всех заводах и полях -- роботы (комбайны, станки) P.S. В Китае роботов для любви делают, кто им мозги запрограммирует?
27661 написав:В защиту AlifeSoft, программисту гораздо проще превратится из наёмного работника во владельца бизнеса. Написал программу под заказ, а дальше никто не мешает продать эту программу ещё кому-нибудь.
Серьезно? А почему бы тогда остальным не стать владельцем своего бизнеса? Например,САНТЕХНИКАМ,электрикам.Но что-то не все ушли в работу хотя бы на самого себя не говоря о нанятых сотрудниках.
27661 написав:Вообще спор о ненужности программистов -- это ни о чём. Сейчас даже в настольных часах прошивка для контроллера, написанная программером.
Где я писал о ненужности? Я утверждаю,что повышенный спрос на их услуги и ,соответственно,их нынешние сладкие зарплаты закончатся также как и в других ранее появившихся областях, и они просто займут свою нишу.
27661 написав:В защиту AlifeSoft, программисту гораздо проще превратится из наёмного работника во владельца бизнеса. Написал программу под заказ, а дальше никто не мешает продать эту программу ещё кому-нибудь.
Серьезно? А почему бы тогда остальным не стать владельцем своего бизнеса? Например,САНТЕХНИКАМ,электрикам.Но что-то не все ушли в работу хотя бы на самого себя не говоря о нанятых сотрудниках.
Потому, что для открытия своего бизнеса, программисту нужен комп и программный продукт. Большинство уже зарегистрированы как ФОП для оптимизации налогов. Т.е. как минимум , не нужны деньги на организацию производства (комп есть в каждом доме), на аренду помещения (на первом этапе), на наём сотрудников (на первом этапе).
Где я писал о ненужности? Я утверждаю,что повышенный спрос на их услуги и ,соответственно,их нынешние сладкие зарплаты закончатся также как и в других ранее появившихся областях, и они просто займут свою нишу.
Скорее не займут свою нишу, а вытеснят из других ниш. ЗП -- точно не будет, как у сантехника Но это моё мнение.
P.S. Возвращаясь к теме, я считаю, что IT --это сфера обслуживания и она не вытянет экономику Украины.
27661 написав:Потому, что для открытия своего бизнеса, программисту нужен комп и программный продукт. Большинство уже зарегистрированы как ФОП для оптимизации налогов. Т.е. как минимум , не нужны деньги на организацию производства (комп есть в каждом доме), на аренду помещения (на первом этапе), на наём сотрудников (на первом этапе).
Бизнес это не деньги, а идея и умение работать с людьми, в т.ч. и в удаленном доступе. И этим умением обладают дай бог что 5% населения, в т.ч. гордые айтишники.
Скорее не займут свою нишу, а вытеснят из других ниш. ЗП -- точно не будет, как у сантехника Но это моё мнение. P.S. Возвращаясь к теме, я считаю, что IT --это сфера обслуживания и она не вытянет экономику Украины.
По зарплатам через год-два увидим. Про вытягивание экономики смешно. Никого кроме себя при таком налогообложении айтишники не кормят.