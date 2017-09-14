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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:48

  katso написав:Я утверждал и продолжаю утверждать что "чудо украинского ИТ" идет от качественного советского образования полученного нашару.


Очень много в украинском IT вообще без образования, только после его получают на заочке/дистанционно.

Глава IBM: «На рынке труда появились новые воротнички — востребованные специалисты без формального высшего образования»
https://itc.ua/blogs/glava-ibm-na-ryink ... azovaniya/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:00

  AlifeSoft написав:Очень много в украинском IT вообще без образования, только после его получают на заочке/дистанционно.
Глава IBM: «На рынке труда появились новые воротнички — востребованные специалисты без формального высшего образования»
https://itc.ua/blogs/glava-ibm-na-ryink ... azovaniya/


К этой категории, по мнению Рометти, относятся в основном работники с развитыми техническими навыками, представляющие ценность для цифровой экономики, например, специалисты по облачным вычислениям. Многие из них не получают формального высшего образования и устраиваются на работу, не имея диплома.
Специально для «новых воротничков» IBM несколько лет назад ввела инновационные обучающие программы и стажировки, такие как фирменные профтехучилища P-TECH. В них учеба длится шесть лет, однако за это время студенты не только «осваивают специальность», но еще и параллельно стажируются на партнерских предприятиях. На данный момент IBM открыла уже 100 подобных заведений в 13 странах и подключила к программе 500 компаний.

Компания IBM де-факто открыло собственные пту или вузы ( разница в названии)с примерно таким же периодом обучения, а любитель однотурового рассказывает, что любой с улицы самообразованием освоит IT-технологии
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:39

  Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Сколько новых "куч" создали после 2014-го? Именно после.


Не специалист по автопроизводству России


А кто писал:
Власть в Орде не мешает им там создавать кучу сборочных и полусборочных производств.

?
Или как дело дошло до фактов, так сразу пришлось в кусты нырять? :mrgreen:

Зачем Вы троллите freeze"а?
Если там уже были созданы автозаводы, зачем создавать новые?
Что, Рено должны построить ещё завод? Зачем, если он уже есть?

AlifeSoft увёл разговор в сторону.
Его ответ на мой пост разбирать не буду, shapo почти всё написал - "70% населения с африканским уровнем знаний (не знает даже арифметики)" и в США; в "Калифорнии более 2 млн IT-специалистов", но и население США в 10 раз больше + набирают со всего мира; "Дают возможность населению купить продукты за валюту, покупая украинские за гривну" - IT-шники далеко не главный поставщик валюты в страну.
Могу согласиться, что IT-шники ещё долго будут на привилегированном положении в Украине, т.к. работают на мировом рынке и хотя бы в какой-то степени приближаются к мировым зарплатам (хотя всё же довольно далеки от них), а другие работники получают украинские зарплаты, которым до мировых очень далеко.
Но всё это частности, кот. не имеют большого отношения к основному вопросу об "успехах" нашей экономики. Их, к большому сожалению, пока не очень видно. Кроме разве что с/х - тут неплохо, урожаи и экспорт растут.
Но об этом уже много говорили - превратиться в с/х страну можно, но тогда население востребованное здесь будет миллионов 25 в лучшем случае, а молодёжь, кот. захочет заниматься чем-то ещё будет уезжать на Запад. Наука просто умрёт.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:34

  katso написав:
  27661 написав:Большинство уже зарегистрированы как ФОП для оптимизации налогов.


Слово то какое красивое - "оптимизация". Воровство по простому. Заплатили бы как все ЕСВ 22% + НДФЛ 20% - посмотрел бы я как там бизнес пошел бы...

Я утверждал и продолжаю утверждать что "чудо украинского ИТ" идет от качественного советского образования полученного нашару.


Хорошие сказки, но нет, неправда. Иначе придется признать, что в какой-нибудь захудалой Индии образование было качественней совкового. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:42

  Sommer написав:
  katso написав:
Слово то какое красивое - "оптимизация". Воровство по простому. Заплатили бы как все ЕСВ 22% + НДФЛ 20% - посмотрел бы я как там бизнес пошел бы...

Я утверждал и продолжаю утверждать что "чудо украинского ИТ" идет от качественного советского образования полученного нашару.


Хорошие сказки, но нет, неправда. Иначе придется признать, что в какой-нибудь захудалой Индии образование было качественней совкового. :mrgreen:


Соммер, привет.
Ты как всегда не в курсе предмета, про который пишешь. (Садись два :) )
Я знаю про уровень образования индусов, так, как со мной училось много иностранцев.
Так вот, в Индии экзамен по математике -- это решение около сотни простых примеров на скорость. Соответственно программисты индусы, выполняют простые и быстрые проекты.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:24

  27661 написав:
  Sommer написав:
  katso написав:
Слово то какое красивое - "оптимизация". Воровство по простому. Заплатили бы как все ЕСВ 22% + НДФЛ 20% - посмотрел бы я как там бизнес пошел бы...

Я утверждал и продолжаю утверждать что "чудо украинского ИТ" идет от качественного советского образования полученного нашару.


Хорошие сказки, но нет, неправда. Иначе придется признать, что в какой-нибудь захудалой Индии образование было качественней совкового. :mrgreen:


Соммер, привет.
Ты как всегда не в курсе предмета, про который пишешь. (Садись два :) )
Я знаю про уровень образования индусов, так, как со мной училось много иностранцев.
Так вот, в Индии экзамен по математике -- это решение около сотни простых примеров на скорость. Соответственно программисты индусы, выполняют простые и быстрые проекты.


Ну конечно же. Поэтому никто не знает индийских контор, какие-нибудь Tata или Wipro прозябают на задворках индустрии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:17

Sommer
Ну конечно же. Поэтому никто не знает индийских контор, какие-нибудь Tata или Wipro прозябают на задворках индустрии.


Ты не обратил внимание на мою фразу
со мной училось много иностранцев.

Много инженеров индусов получают образование за рубежом, а программеры индусы -- это самоучки на своём (индийском) базовом образовании.

P.S. Садись три. :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:48

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

Просто смішно читати про ІТ ... Як ця молодь не дивиться у майбутнє ... Пошукайте програмістів з 80-х - посидіть , побалакайте про життя , як і де їм працюється - особливо коли підпирають 20-річні самоуки . І далі просто лінійну інтерполяцію для себе спробуйте зробити - як воно буде в новому світі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:40

  27661 написав:Sommer
Ну конечно же. Поэтому никто не знает индийских контор, какие-нибудь Tata или Wipro прозябают на задворках индустрии.


Ты не обратил внимание на мою фразу
со мной училось много иностранцев.

Много инженеров индусов получают образование за рубежом, а программеры индусы -- это самоучки на своём (индийском) базовом образовании.


Озвучь тогда процент индусов, которые получают образование за рубежом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:47

Re: Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано.

  Puente написав:Пошукайте програмістів з 80-х - посидіть , побалакайте про життя


Ну если у дедушек сгнили мозги от постоянного запоя, то там все печально, вот только сейчас работы для IT-шников достаочно и для 60-ти летних.

Карьера программиста после 40 лет
https://dou.ua/forums/topic/5515/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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