Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Індекс промислової продукції %
2006 XII 117.4
2010 XII 103.4
2018 XII 83.4
Как видно из данных Госкомстата, в декабре 18-го объем промпроизводства в стране составлял всего 71% от декабря ...2006-го.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:14
IT-индустрия - это здорово. А вот ситуация с обычной
Індекс промислової продукції %
2006 XII 117.4
2010 XII 103.4
2018 XII 83.4
Как видно из данных Госкомстата, в декабре 18-го объем промпроизводства в стране составлял всего 71% от декабря ...2006-го.
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