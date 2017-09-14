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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:14

IT-индустрия - это здорово. А вот ситуация с обычной
Індекс промислової продукції %
2006 XII 117.4
2010 XII 103.4
2018 XII 83.4
http://www.ukrstat.gov.ua/
Как видно из данных Госкомстата, в декабре 18-го объем промпроизводства в стране составлял всего 71% от декабря ...2006-го.
Волгарь
 
Повідомлень: 6049
З нами з: 12.10.12
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