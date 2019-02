Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Додано: Вів 05 лют, 2019 16:03

Волгарь написав: IT-индустрия - это здорово. А вот ситуация с обычной

Індекс промислової продукції %

2006 XII 117.4

2010 XII 103.4

2018 XII 83.4

http://www.ukrstat.gov.ua/

Как видно из данных Госкомстата, в декабре 18-го объем промпроизводства в стране составлял всего 71% от декабря ...2006-го. IT-индустрия - это здорово. А вот ситуация с обычнойКак видно из данных Госкомстата, в декабре 18-го объем промпроизводства в стране составлял всего 71% от декабря ...2006-го.



Сколько процентов выбыло после аннексии Крыма и разрушения Донбасса?



Вот только 2017 и 2018 годы демонстрируют рост, после перевыборов Порошенка и стабилизации ситуации рост ускорится, причем в более эффективных областях. В результате вместо дешевого метала будем выпускать дорогие медикаменты, беспилотники и программы для iOS. Сколько процентов выбыло после аннексии Крыма и разрушения Донбасса?Вот только 2017 и 2018 годы демонстрируют рост, после перевыборов Порошенка и стабилизации ситуации рост ускорится, причем в более эффективных областях. В результате вместо дешевого метала будем выпускать дорогие медикаменты, беспилотники и программы для iOS.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.