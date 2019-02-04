Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...

Індекс промислової продукції %
2006 XII 117.4
2010 XII 103.4
2018 XII 83.4
Как видно из данных Госкомстата, в декабре 18-го объем промпроизводства в стране составлял всего 71% от декабря ...2006-го.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:14
IT-индустрия - это здорово. А вот ситуация с обычной
Індекс промислової продукції %
2006 XII 117.4
2010 XII 103.4
2018 XII 83.4
Как видно из данных Госкомстата, в декабре 18-го объем промпроизводства в стране составлял всего 71% от декабря ...2006-го.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:03
Сколько процентов выбыло после аннексии Крыма и разрушения Донбасса?
Вот только 2017 и 2018 годы демонстрируют рост, после перевыборов Порошенка и стабилизации ситуации рост ускорится, причем в более эффективных областях. В результате вместо дешевого метала будем выпускать дорогие медикаменты, беспилотники и программы для iOS.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:17
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:22
Простите, но на это замечание, я могу ответить только цитатой из известной комедии:
- Когда Вы говорите, Иван Васильевич, кажется, что Вы бредите.
Індекс промислової продукції%
2007 XII 118.1
2012 XII 102.2
2013 XII 101.1
2015 XII 80.6
2017 XII 85.7
Как видите, самый высокий уровень промроизводства был...в декабре 7-ом. Самый низкий - в декабре 15-го, но даже против уровня 17-го сейчас -видимое сокращение. Какие простите беспилотники - заканчивается 5-ый год войны, а промышленность не освоила даже производства патронов и артвыстрелов - технологий 100 летней давности, которых тогдашняя промышленность Российской империи, где большинство станков работало от компаундов, т.е. питалось не от эл. сети, а общего вала паровой машины, выпустила аж 13 млрд. и 67 млн. штук всего за 3 года. О чем Вы - нет ни кадров/ни технологий/ни капитала. И иностранный не идет.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:56
Блин, а ведь они в это всерьез верят...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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