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Порошенко розповів, скільки
заводів в Україні збудовано...

Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:14

IT-индустрия - это здорово. А вот ситуация с обычной
Індекс промислової продукції %
2006 XII 117.4
2010 XII 103.4
2018 XII 83.4
http://www.ukrstat.gov.ua/
Как видно из данных Госкомстата, в декабре 18-го объем промпроизводства в стране составлял всего 71% от декабря ...2006-го.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:03

  Волгарь написав:IT-индустрия - это здорово. А вот ситуация с обычной
Індекс промислової продукції %
2006 XII 117.4
2010 XII 103.4
2018 XII 83.4
http://www.ukrstat.gov.ua/
Как видно из данных Госкомстата, в декабре 18-го объем промпроизводства в стране составлял всего 71% от декабря ...2006-го.


Сколько процентов выбыло после аннексии Крыма и разрушения Донбасса?

Вот только 2017 и 2018 годы демонстрируют рост, после перевыборов Порошенка и стабилизации ситуации рост ускорится, причем в более эффективных областях. В результате вместо дешевого метала будем выпускать дорогие медикаменты, беспилотники и программы для iOS.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:17

  AlifeSoft написав:дорогие медикаменты, беспилотники и программы для iOS.
А насосы, то, насосы забыли!
sequence
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:22

  AlifeSoft написав:
  Волгарь написав:IT-индустрия - это здорово. А вот ситуация с обычной
Індекс промислової продукції %
2006 XII 117.4
2010 XII 103.4
2018 XII 83.4
http://www.ukrstat.gov.ua/
Как видно из данных Госкомстата, в декабре 18-го объем промпроизводства в стране составлял всего 71% от декабря ...2006-го.


Сколько процентов выбыло после аннексии Крыма и разрушения Донбасса?

Вот только 2017 и 2018 годы демонстрируют рост, после перевыборов Порошенка и стабилизации ситуации рост ускорится, причем в более эффективных областях. В результате вместо дешевого метала будем выпускать дорогие медикаменты, беспилотники и программы для iOS.

Простите, но на это замечание, я могу ответить только цитатой из известной комедии:
- Когда Вы говорите, Иван Васильевич, кажется, что Вы бредите.
Індекс промислової продукції%
2007 XII 118.1
2012 XII 102.2
2013 XII 101.1
2015 XII 80.6
2017 XII 85.7
http://www.ukrstat.gov.ua/
Как видите, самый высокий уровень промроизводства был...в декабре 7-ом. Самый низкий - в декабре 15-го, но даже против уровня 17-го сейчас -видимое сокращение. Какие простите беспилотники - заканчивается 5-ый год войны, а промышленность не освоила даже производства патронов и артвыстрелов - технологий 100 летней давности, которых тогдашняя промышленность Российской империи, где большинство станков работало от компаундов, т.е. питалось не от эл. сети, а общего вала паровой машины, выпустила аж 13 млрд. и 67 млн. штук всего за 3 года. О чем Вы - нет ни кадров/ни технологий/ни капитала. И иностранный не идет.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:56

  Волгарь написав: промышленность не освоила даже производства патронов и артвыстрелов - технологий 100 летней давности, которых тогдашняя промышленность Российской империи, где большинство станков работало от компаундов, т.е. питалось не от эл. сети, а общего вала паровой машины, выпустила аж 13 млрд. и 67 млн. штук всего за 3 года. О чем Вы - нет ни кадров/ни технологий/ни капитала. И иностранный не идет.


Блин, а ведь они в это всерьез верят... :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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