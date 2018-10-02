В АТ "КБ "ПриватБанк" мають намір запровадити технологію ідентифікації клієнтів за допомогою біометричних даних.
Дивися повний текст ПриватБанк хоче ідентифікувати клієнтів за допомогою біометричних даних.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:21
ПриватБанк хоче ідентифікувати клієнтів за допомогою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк хоче ідентифікувати клієнтів за допомогою біометричних даних.
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:21
Когда перестанете выписку из Государственного демографического реестра (как подтверждение места регистрации) требовать, идентификаторы?
|