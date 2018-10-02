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ПриватБанк хоче ідентифікувати
клієнтів за допомогою...

ПриватБанк хоче ідентифікувати клієнтів за допомогою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:21

ПриватБанк хоче ідентифікувати клієнтів за допомогою...

Пропонуємо до обговорення:
В АТ "КБ "ПриватБанк" мають намір запровадити технологію ідентифікації клієнтів за допомогою біометричних даних.

Дивися повний текст ПриватБанк хоче ідентифікувати клієнтів за допомогою біометричних даних.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:21

Когда перестанете выписку из Государственного демографического реестра (как подтверждение места регистрации) требовать, идентификаторы?
summacut
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