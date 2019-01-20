ПриватБанк запустивпілотний проект - послугу, що дозволяє отримати готівку при оплаті покупок банківською карткою на касі.
Дивися повний текст У ПриватБанку запустили новий сервіс - видачу готівки на касі при оплаті карткою.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:31
У ПриватБанку запустили новий сервіс - видачу готівки на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ПриватБанку запустили новий сервіс - видачу готівки на касі при оплаті карткою.
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:32
А вот интересно, сейчас в торговых точках тенденция менять живых кассиров на автоматические кассы, автоматы тоже будут наличку выдавать? И такая замена кассиров на автоматы считается прогрессом, а тут наоборот автоматические банкоматы меняют на кассиров. Странно.
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:37
Re: У ПриватБанку запустили новий сервіс - видачу готівки на
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:42
Faceless С течением времени, магазины будут полностью отказываться от кассиров, и эта услуга, как появилась, так и исчезнет через пару лет. Ну или автокассы будут наличку выдавать, только в чем будет отличие от банкомата, непонятно?
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:48
Глобально отказываться от кассиров будут еще долго, это во первых. Во-вторых - это обыкновенный себе сервис, такой, же как пополнение на кассах мобильных телефонов, он никого ни к чему не обязывает.
Пока что отличие от банкомата в том, что на кассе очень низкие лимиты (гривн 500 всего) и комиссии, а в банкомате можно снять и больше и дешевле (зачастую вообще бесплатно).
Сомневаюсь что сервис будет пользоваться популярностью, но может кому и пригодится, мало ли.
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:04
Faceless Но банкам это очень выгодно - они получают кучу банкоматов по всей стране, при этом не покупают их сами и не обслуживают их. Хитро придумали.
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:53
Re: У ПриватБанку запустили новий сервіс - видачу готівки на
А в чем их профит? Им выгодно, чтобы картами расплачивались. Комиссии большей частью будут идти супермаркетам.
У банков и так куча банкоматов, ведь снять человек может в любом. Дохода особого с этого сервиса они не получат.
Этот сервис Мастеркард продвигает в первую очередь. Не пойму, чего так много шума поднимают, им пользоваться будут не более, чем тем же пополнением телефона на кассах - мизер
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