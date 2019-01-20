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У ПриватБанку запустили новий
сервіс - видачу готівки на...

У ПриватБанку запустили новий сервіс - видачу готівки на...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:31

У ПриватБанку запустили новий сервіс - видачу готівки на...

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк запустивпілотний проект - послугу, що дозволяє отримати готівку при оплаті покупок банківською карткою на касі.

Дивися повний текст У ПриватБанку запустили новий сервіс - видачу готівки на касі при оплаті карткою.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:32

А вот интересно, сейчас в торговых точках тенденция менять живых кассиров на автоматические кассы, автоматы тоже будут наличку выдавать? И такая замена кассиров на автоматы считается прогрессом, а тут наоборот автоматические банкоматы меняют на кассиров. Странно.
Ferox
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:37

Re: У ПриватБанку запустили новий сервіс - видачу готівки на

  Ferox написав:а тут наоборот автоматические банкоматы меняют на кассиров

Никто ни кого ни на что не меняет. Просто кассир в том числе может и карту обналичить
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:42

Faceless С течением времени, магазины будут полностью отказываться от кассиров, и эта услуга, как появилась, так и исчезнет через пару лет. Ну или автокассы будут наличку выдавать, только в чем будет отличие от банкомата, непонятно?
Ferox
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:48

  Ferox написав:Faceless С течением времени, магазины будут полностью отказываться от кассиров, и эта услуга, как появилась, так и исчезнет через пару лет. Ну или автокассы будут наличку выдавать, только в чем будет отличие от банкомата, непонятно?

Глобально отказываться от кассиров будут еще долго, это во первых. Во-вторых - это обыкновенный себе сервис, такой, же как пополнение на кассах мобильных телефонов, он никого ни к чему не обязывает.
Пока что отличие от банкомата в том, что на кассе очень низкие лимиты (гривн 500 всего) и комиссии, а в банкомате можно снять и больше и дешевле (зачастую вообще бесплатно).

Сомневаюсь что сервис будет пользоваться популярностью, но может кому и пригодится, мало ли.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:04

Faceless Но банкам это очень выгодно - они получают кучу банкоматов по всей стране, при этом не покупают их сами и не обслуживают их. Хитро придумали.
Ferox
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