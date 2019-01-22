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У ПриватБанку запустили новий
сервіс - видачу готівки на...

У ПриватБанку запустили новий сервіс - видачу готівки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:01

  ZINCHENKO написав:Нет ли в механизме признаков новой формы обналичивания?


Неделю назад приватовский банкомат больше 3000грн не выдал. давненько такого не видел
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:15

  ZINCHENKO написав:Нет ли в механизме признаков новой формы обналичивания?

Не больше, чем этих признаков в банкомате. Тем более до 500 грн и с комиссиями
Faceless
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