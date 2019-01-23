У ПриватБанку запустили новий сервіс - видачу готівки на...

Неделю назад приватовский банкомат больше 3000грн не выдал. давненько такого не видел
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Додано: Сер 23 січ, 2019 19:01
Неделю назад приватовский банкомат больше 3000грн не выдал. давненько такого не видел
В игноре Kart, Sommer
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:15
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:54
а снятие налички отобразится в инет-банкинге и чеке как покупка или как снятие?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:34
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