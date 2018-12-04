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Климпуш-Цинцадзе вважає, що
Північний потік-2 матиме...

Климпуш-Цинцадзе вважає, що Північний потік-2 матиме...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:02

Климпуш-Цинцадзе вважає, що Північний потік-2 матиме...

Пропонуємо до обговорення:
Україна не бачить готовності зупинити побудову "Північного потоку-2" у європейських столицях, і це матиме жахливі наслідки.

Дивися повний текст Климпуш-Цинцадзе вважає, що Північний потік-2 матиме жахливі наслідки для України.
R2
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Скажите дякую фрау Меркель.
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Я вот в селі за свої гроші побудував газопровід. Тепер топлю дровами. Питання коли Нафтогаз планує мені платити за газопровід який я зараз не використовую
Дикий не Дикий
 
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