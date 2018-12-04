Україна не бачить готовності зупинити побудову "Північного потоку-2" у європейських столицях, і це матиме жахливі наслідки.
Дивися повний текст Климпуш-Цинцадзе вважає, що Північний потік-2 матиме жахливі наслідки для України.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:02
Климпуш-Цинцадзе вважає, що Північний потік-2 матиме...
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Дивися повний текст Климпуш-Цинцадзе вважає, що Північний потік-2 матиме жахливі наслідки для України.
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:02
Скажите дякую фрау Меркель.
Помните как она футбол смотрела с путькой и еще каким то хреном.
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:58
Я вот в селі за свої гроші побудував газопровід. Тепер топлю дровами. Питання коли Нафтогаз планує мені платити за газопровід який я зараз не використовую
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:48
Логическое завершение конфликта , за то без трубопровода будет морально легче жить. Своего газа , хмыза , хвороста , дров и соломы хватит населению , а промышленность пусть качает газ с Европы.
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:10
Да если бы с Европы. А то получается что промышленность качает наш народный и принадлежащий только нам (на бумажках, которые достойны только зад подтереть). А мы качаем российский через Европу, вернее с нас качают российский как за европейский. Но когда откажутся от нашей трубы, то европейский станет еще дороже. Потому что придумают Вротердам +++++++++++++++ вместо того чтобы признать что российский сразу оседает у нас и мы не платим за то что он не побывал в Европе.
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