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Климпуш-Цинцадзе вважає, що
Північний потік-2 матиме...

Климпуш-Цинцадзе вважає, що Північний потік-2 матиме...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:02

Климпуш-Цинцадзе вважає, що Північний потік-2 матиме...

Пропонуємо до обговорення:
Україна не бачить готовності зупинити побудову "Північного потоку-2" у європейських столицях, і це матиме жахливі наслідки.

Дивися повний текст Климпуш-Цинцадзе вважає, що Північний потік-2 матиме жахливі наслідки для України.
R2
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Скажите дякую фрау Меркель.
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Я вот в селі за свої гроші побудував газопровід. Тепер топлю дровами. Питання коли Нафтогаз планує мені платити за газопровід який я зараз не використовую
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:14

Re: Климпуш-Цинцадзе вважає, що Північний потік-2 матиме...

Помнится кое-то обещал в ближайшем будущем экспортировать газ в Европу,думаю это можно будет делать и без ГТС, а по гиперлупу, который к тому времени построит еще один "рэхворматор"
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"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:25

Re: Климпуш-Цинцадзе вважає, що Північний потік-2 матиме...

РФ хочет продать газ, Германия хочет купить. И где здесь Украина, Польша, Прибалтика. Только можно позавидовать сделке.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:41

  mikola963 написав:РФ хочет продать газ, Германия хочет купить. И где здесь Украина, Польша, Прибалтика. Только можно позавидовать сделке.

Польша еще понятно - она продает Украине "реверс", с этого что-то имеет. Прибалты чего визжат, неясно, прямого интереса не вижу.
Реально их жаба давит, что Германия получит конкурентное преимущество, получая более дешевый газ в необходимых объемах.
Вот понять не могу одного - чего "сверхэффективные" менеджеры Нафагаза за прошедшие годы не смогли существенно нарастить добычу, скажем, запустив добычу гидроразрывом пласта. Технология не нова, цена чуть дороже традиционного, но может быстро дать нужный объем для самообеспечения.
Судами увлеклись, не иначе - а время ушло
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:53

Главное, чтобы в Давосе правильно перевели её фамилию. А то у аудитории один вопрос останется, по чем кокс в Цинциннати?
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:55

Ничего не знаю. Порошенко с Гройсманом сказали - все будет шоколад :) Или это предварительный вброс почему не случилось ? ;)

Вообще странная фигня как для меня обывателя. Есть "А" есть "Б", одни другим продают и по идее это их личное дело как. Но тут появляется "С" и требует долю. "С" конечно не вчера появилось, но в общем видится так.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:04

Re: в конце конец

Надеемся, что США будут инициировать мощные санкции против России через Северный поток-2. Европейцы не могут противостоять России, Австрия и Германия постоянно блокируют санкционные решения. Кремль выигрывает там, где нет консолидированной позиции. Именно такая атмосфера царит сейчас в Европе”, – считает Михаил Гончар.
В конце концов контракт с “Газпромом” – не главное для нас, отмечает он.
sal
 
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