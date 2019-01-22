RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Климпуш-Цинцадзе вважає, що
Північний потік-2 матиме...

Климпуш-Цинцадзе вважає, що Північний потік-2 матиме...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 09:31

  link654 написав:Почему Украина хочет быть зависимой от транспортировки российского газа? Я вообще удивляюсь, как борятся за транзит газа из страны, которую считают агрессором. Надо быть независимым от восточного соседа на деле а не на словах, раз начали такую активную пропаганду против России.

Потому что Украина сейчас монополист, и может ставить любую цену на транзит. Сравните цены на отопление и бензин в Европе и Украине. Разница в цене оседает во время транспортировки. А если трубы будет 2, то начнётся демпинг.

Кстати, зависима не Украина, а Россия и Европа от Украины. Поэтому Россия и Германия скинулись деньгами, чтоб уменьшить эту зависимость
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 10.05.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 09:46

  sequence написав:
  mikola963 написав:РФ хочет продать газ, Германия хочет купить. И где здесь Украина, Польша, Прибалтика. Только можно позавидовать сделке.

Польша еще понятно - она продает Украине "реверс", с этого что-то имеет. Прибалты чего визжат, неясно, прямого интереса не вижу.
Реально их жаба давит, что Германия получит конкурентное преимущество, получая более дешевый газ в необходимых объемах.

Польша и прибалты подыгрывают США, которые давят на Германию чтобы те построили приемник СПГ и пустили американцев на свой рынок.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 02.03.15
Подякував: 297 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Газпром" оприлюднив суму витрат на "Північний потік -...
R2 » Чет 24 січ, 2019 21:01
2 203
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 16:41
tatarinov09101985
Стало відомо, який вигляд матиме розв'язка на...
R2 » Вів 22 січ, 2019 20:36
2 199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 01:35
Omega
У Газпромі повідомили, що Північний потік 2 готовий на 20%
R2 » Вів 22 січ, 2019 15:00
1 152
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 15:00
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.