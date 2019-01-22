Климпуш-Цинцадзе вважає, що Північний потік-2 матиме...
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link654 написав:Почему Украина хочет быть зависимой от транспортировки российского газа? Я вообще удивляюсь, как борятся за транзит газа из страны, которую считают агрессором. Надо быть независимым от восточного соседа на деле а не на словах, раз начали такую активную пропаганду против России.
Потому что Украина сейчас монополист, и может ставить любую цену на транзит. Сравните цены на отопление и бензин в Европе и Украине. Разница в цене оседает во время транспортировки. А если трубы будет 2, то начнётся демпинг.
Кстати, зависима не Украина, а Россия и Европа от Украины. Поэтому Россия и Германия скинулись деньгами, чтоб уменьшить эту зависимость
mikola963 написав:РФ хочет продать газ, Германия хочет купить. И где здесь Украина, Польша, Прибалтика. Только можно позавидовать сделке.
Польша еще понятно - она продает Украине "реверс", с этого что-то имеет. Прибалты чего визжат, неясно, прямого интереса не вижу. Реально их жаба давит, что Германия получит конкурентное преимущество, получая более дешевый газ в необходимых объемах.
Польша и прибалты подыгрывают США, которые давят на Германию чтобы те построили приемник СПГ и пустили американцев на свой рынок.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk