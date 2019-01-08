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У 2018 році здали будинків в експлуатацію на чверть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:05
Пропонуємо до обговорення:
В Україні стрімко зростає кількість новобудов.
Дивися повний текст У 2018 році здали будинків в експлуатацію на чверть більше, ніж у 2017 (інфографіка)
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:22
hxbbgaf, да-да, начнуть. У руссо-методичці так написано.
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