В Україні стрімко зростає кількість новобудов.
Дивися повний текст У 2018 році здали будинків в експлуатацію на чверть більше, ніж у 2017 (інфографіка).
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:05
У 2018 році здали будинків в експлуатацію на чверть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2018 році здали будинків в експлуатацію на чверть більше, ніж у 2017 (інфографіка).
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:13
Инфографика - просто ппц. Что по масштабу, что по динамике (растет оно или падает) - все стрелки лишь дезинформируют человека, пытающегося проанализировать это графическое творение руко*опов.
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