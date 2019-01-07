Загалом в Україні за 11 місяців минулого року зафіксовано міграційний приріст населення - на майже 13,7 тис. осіб.
Дивися повний текст У Держстаті назвали області, звідки виїжджає найбільше українців.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:41
У Держстаті назвали області, звідки виїжджає найбільше...
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Дивися повний текст У Держстаті назвали області, звідки виїжджає найбільше українців.
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:42
Интересно , как они понаехов считают? Ведь никто ГОССТАТ не информирует о планах поехать в Киев.
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