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У Держстаті назвали області,
звідки виїжджає найбільше...

У Держстаті назвали області, звідки виїжджає найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:41

У Держстаті назвали області, звідки виїжджає найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
Загалом в Україні за 11 місяців минулого року зафіксовано міграційний приріст населення - на майже 13,7 тис. осіб.

Дивися повний текст У Держстаті назвали області, звідки виїжджає найбільше українців.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:42

Интересно , как они понаехов считают? Ведь никто ГОССТАТ не информирует о планах поехать в Киев.
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