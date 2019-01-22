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Закарпатська митниця оформляє 200 авто на "єврономерах"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:46
Пропонуємо до обговорення:
У пунктах пропуску Закарпатської митниці в середньому оформляють 200 авто на іноземних номерах щодня.
Дивися повний текст Закарпатська митниця оформляє 200 авто на \"єврономерах\" щодня
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:47
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