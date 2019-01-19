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Пітер Гарнрі: чого очікувати
від акцій Facebook, Tesla,...

Пітер Гарнрі: чого очікувати від акцій Facebook, Tesla,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:10

Пітер Гарнрі: чого очікувати від акцій Facebook, Tesla,...

Пропонуємо до обговорення:
Для інвесторів і трейдерів минулий рік обернувся тривалими коливаннями.

Дивися повний текст Пітер Гарнрі: чого очікувати від акцій Facebook, Tesla, Apple, Amazon і Alibaba 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:11

В начале 2019 года Facebook уже повышает цены на рекламу на их площадке - это позитивный момент с одной стороны, что повысит стоимость акций Facebook, и с другой стороны это индикатор говорящий о том, что они недополучают прибыль.
KULANDALE
 
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