Для інвесторів і трейдерів минулий рік обернувся тривалими коливаннями.
Дивися повний текст Пітер Гарнрі: чого очікувати від акцій Facebook, Tesla, Apple, Amazon і Alibaba 2019 року.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:10
Пітер Гарнрі: чого очікувати від акцій Facebook, Tesla,...
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Дивися повний текст Пітер Гарнрі: чого очікувати від акцій Facebook, Tesla, Apple, Amazon і Alibaba 2019 року.
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:11
В начале 2019 года Facebook уже повышает цены на рекламу на их площадке - это позитивный момент с одной стороны, что повысит стоимость акций Facebook, и с другой стороны это индикатор говорящий о том, что они недополучают прибыль.
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