У Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву відзвітували про свою роботу у 2018-му році.
Дивися повний текст Скільки українських родин купило житло за держпрограмами у 2018 році.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 17:05
Скільки українських родин купило житло за держпрограмами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українських родин купило житло за держпрограмами у 2018 році.
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:00
339/20000 000 это 0.01695%.
А теперь можно информацию, сколько из них получили вовремя возмещение по программе?
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