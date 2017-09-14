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Скільки українських родин купило
житло за держпрограмами...

Скільки українських родин купило житло за держпрограмами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:05

Скільки українських родин купило житло за держпрограмами...

Пропонуємо до обговорення:
У Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву відзвітували про свою роботу у 2018-му році.

Дивися повний текст Скільки українських родин купило житло за держпрограмами у 2018 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:00

339/20000 000 это 0.01695%.
А теперь можно информацию, сколько из них получили вовремя возмещение по программе?
arheops
 
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