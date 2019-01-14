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Уряд тимчасово заборонив
розміщувати вільні кошти...

Уряд тимчасово заборонив розміщувати вільні кошти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:32

Уряд тимчасово заборонив розміщувати вільні кошти...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким запровадив тимчасову заборону місцевим органам влади розміщувати вільні кошти на банківських депозитах. Відповідна заборона діятиме до кінця 2019 року.

Дивися повний текст Уряд тимчасово заборонив розміщувати вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:33

"При этом есть возможность вкладывать эти средства в ценные бумаги, говорится в сопроводительных документах к проекту постановления."
Moimir
 
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