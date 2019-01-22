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Стало відомо, куди були
спрямовані гроші від МВФ

Стало відомо, куди були спрямовані гроші від МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:40

Стало відомо, куди були спрямовані гроші від МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко заявив, що кошти, надані Україні Міжнародним валютним фондом, були направлені на посилення золотовалютних резервів держави.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:40

А державний борг президент Порошенко не хоче порівняти за вибраний період? ... позичати під тримання в резерві, щоб платити відсотки за кредитом стратегія якою потрібно пишатись?
ІМО, якщо кредит, то під розвиток, ... на проїдання - тупиковий шлях, ... позичати щоб розраховуватися за попереднім кредитом, краще дефолт ...
Endeavour
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:42

  Endeavour написав:позичати щоб розраховуватися за попереднім кредитом, краще дефолт ...


не краще
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trololo
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:46

trololo
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ruvex
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