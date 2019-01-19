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Як за 4 роки змінилися ціни
на основні продукти харчування

Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:50

Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за 4 роки продукти подорожчали від 58% до 542%.

Дивися повний текст Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:50

"В 2014 г. средняя зарплата составила 4012 грн. В 2018-м – 9161 грн." - средний курс $ в 2014г - порядка 11грн с копейками, а в 2018 27грн с копейками..., на 1$ грубо, в 2014г можно было купить 3,5кг лука, в 2018г - почти 1,8кг и так практически по всем позициям. Из этого можно сделать вывод, что зарплата плюс минус такая же, а все подорожало минимум в 2...2,5 раза.
Cactus
 
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