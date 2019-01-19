В Україні за 4 роки продукти подорожчали від 58% до 542%.
Дивися повний текст Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 21:50
Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування.
Додано: Сер 23 січ, 2019 21:50
"В 2014 г. средняя зарплата составила 4012 грн. В 2018-м – 9161 грн." - средний курс $ в 2014г - порядка 11грн с копейками, а в 2018 27грн с копейками..., на 1$ грубо, в 2014г можно было купить 3,5кг лука, в 2018г - почти 1,8кг и так практически по всем позициям. Из этого можно сделать вывод, что зарплата плюс минус такая же, а все подорожало минимум в 2...2,5 раза.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:52
нельзя - тогда "перемога" будет очень заметной! ))
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