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Як за 4 роки змінилися ціни
на основні продукти харчування

Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:50

Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за 4 роки продукти подорожчали від 58% до 542%.

Дивися повний текст Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:50

"В 2014 г. средняя зарплата составила 4012 грн. В 2018-м – 9161 грн." - средний курс $ в 2014г - порядка 11грн с копейками, а в 2018 27грн с копейками..., на 1$ грубо, в 2014г можно было купить 3,5кг лука, в 2018г - почти 1,8кг и так практически по всем позициям. Из этого можно сделать вывод, что зарплата плюс минус такая же, а все подорожало минимум в 2...2,5 раза.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:45

наглядней было бы сделать анализ не за 4 года, а за 5...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:52

  Тракторист написав:наглядней было бы сделать анализ не за 4 года, а за 5...

нельзя - тогда "перемога" будет очень заметной! ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 08:43

RomanTik
“Соціальний кошик» із 23 продуктів у грудні 2014-го коштував 450 гривень. У грудні 2018-го – 923 гривні.
2014 року середня зарплата становила 4012 грн. 2018-го – 9161 грн. Крім того, з 1218 грн до 3723 грн зросла мінімальна зарплата.
Таким чином “Соціальний кошик» здорожкав у 2,05 рази, при цьому:
Середня зарплата зросла у 2,27 рази.
Мінімальна зарплата зросла у 3,05 рази.
От таке у нас зубожіння.
andriyzhagun
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