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Як за 4 роки змінилися ціни
на основні продукти харчування

Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:50

Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за 4 роки продукти подорожчали від 58% до 542%.

Дивися повний текст Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:50

"В 2014 г. средняя зарплата составила 4012 грн. В 2018-м – 9161 грн." - средний курс $ в 2014г - порядка 11грн с копейками, а в 2018 27грн с копейками..., на 1$ грубо, в 2014г можно было купить 3,5кг лука, в 2018г - почти 1,8кг и так практически по всем позициям. Из этого можно сделать вывод, что зарплата плюс минус такая же, а все подорожало минимум в 2...2,5 раза.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:45

наглядней было бы сделать анализ не за 4 года, а за 5...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:52

  Тракторист написав:наглядней было бы сделать анализ не за 4 года, а за 5...

нельзя - тогда "перемога" будет очень заметной! ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 08:43

RomanTik
“Соціальний кошик» із 23 продуктів у грудні 2014-го коштував 450 гривень. У грудні 2018-го – 923 гривні.
2014 року середня зарплата становила 4012 грн. 2018-го – 9161 грн. Крім того, з 1218 грн до 3723 грн зросла мінімальна зарплата.
Таким чином “Соціальний кошик» здорожкав у 2,05 рази, при цьому:
Середня зарплата зросла у 2,27 рази.
Мінімальна зарплата зросла у 3,05 рази.
От таке у нас зубожіння.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:48

Re: Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчуван

Cactus написав:"В 2014 г. средняя зарплата составила 4012 грн. В 2018-м – 9161 грн." - средний курс $ в 2014г - порядка 11грн с копейками, а в 2018 27грн с копейками..., на 1$ грубо, в 2014г можно было купить 3,5кг лука, в 2018г - почти 1,8кг и так практически по всем позициям. Из этого можно сделать вывод, что зарплата плюс минус такая же, а все подорожало минимум в 2...2,5 раза.


Какое вранье не придумают, чтобы только зрада получилась. В одном абзаце привести рост ЗП более, чем вдвое, и тут же писать что ЗП такая же, а цены выросли в 2-2.5 раза. И благосостояние теперь в луке мерять.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:26

  Faceless написав:
Cactus написав:"В 2014 г. средняя зарплата составила 4012 грн. В 2018-м – 9161 грн." - средний курс $ в 2014г - порядка 11грн с копейками, а в 2018 27грн с копейками..., на 1$ грубо, в 2014г можно было купить 3,5кг лука, в 2018г - почти 1,8кг и так практически по всем позициям. Из этого можно сделать вывод, что зарплата плюс минус такая же, а все подорожало минимум в 2...2,5 раза.


Какое вранье не придумают, чтобы только зрада получилась. В одном абзаце привести рост ЗП более, чем вдвое, и тут же писать что ЗП такая же, а цены выросли в 2-2.5 раза. И благосостояние теперь в луке мерять.

Конечно, вранье.
Так как цена на бензин выросла почти в три раза, можно глянуть тут
https://autotraveler.ru/ukraine/dinamik ... ElysdKpWCQ
Цена на электричество тоже почти в три раза.
Насчет средней зарплаты - не знаю по факту, но методики слегка подровняли, убрали из расчетов всех тех, кто работает на полставки, неполный день и тд.
Но ок, примем за факт рост зарплат более чем вдвое.
На фоне роста ценообразующих компонент почти в три раза (и тут еще нет роста тарифов на тепло) такой рост зарплаты, без сомнения, выглядит очевидной перемогой.
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Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:45

  andriyzhagun написав:“Соціальний кошик» із 23 продуктів у грудні 2014-го коштував 450 гривень. У грудні 2018-го – 923 гривні.
2014 року середня зарплата становила 4012 грн. 2018-го – 9161 грн.


В этой статье с какой-то целью пытаются сравнить несравнимые вещи - цены почему-то в декабре, а среднюю зарплату почему-то за год, хотя проще и логичней взять среднюю зарплату за декабрь месяц.
То ли специалисты нынче туповатые, то ли с какой-то целью пытались натянуть сову на глобус.

  andriyzhagun написав:Мінімальна зарплата зросла у 3,05 рази.
От таке у нас зубожіння.

Минимальная зарплата в условиях Украины - это ни о чем, обычный маркер для выплаты налогов, сначала ЕСВ снизили до 22 процентов, потом оказалось денег мало, и подняли минималку в два раза.

  andriyzhagun написав:Таким чином “Соціальний кошик» здорожкав у 2,05 рази

Социальный кошик в жизни цивилизованного человека занимает минимальное место, в наших условиях оплата ЖКХ, транспорта и тд гораздо важнее, а цены там выросли не 2,05 раза.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:57

Врут, и не краснеют
lybasha68
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:27

Дваждыдвашник
Мета ясна, треба так зманіпулювати фактами та цифрами, щоб "перемогу" перетворити на "зраду" В принципі, є позитивний факт, зростання доходів випереджає зтостання цін, але журнашлюшки "тут бачимо, тут не бачимо, а у це оселедця загортаємо". Беруть середньорічну зарплату і порівнюють з грудневими цінами, натякають на некоректність даних про середню зарплату по країні бо бач "Рівень середньої заробітної плати в країні тримається за рахунок високих зарплат Києва в державному секторі, на державних підприємствах, правоохоронних і судових органах", наче так само не було у 2014, у 2004 і у 1994, а отже база порівняння насправді коректна. А ще, обовязково сидить якийсь платний коментатор, якийсь "Кактус", який своїми висерами направляє сприйняття інформації у потрібному наврямку.
Таке у нас зриває скоро 5 років. Мета - зробити Порощенка дурнем, як зробили дурнем Ющенка. Нас тупо заганяють у депресняк і намагаються, щоб цей депресивний стан асоціювався з особою нинішнього президента.
andriyzhagun
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