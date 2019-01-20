RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як за 4 роки змінилися ціни
на основні продукти харчування

Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:42

freeze
Тут ви не праві. Той у кого справді гроше нема, отримає субсидію і витратить на ЖКХ 15% доходів.
У цивілізованих країнах люди витрачають на харчі меншу частку доходів ніж у нас, бо там є купа додаткових платежів, яких у нас немає. Візьміть Чехію, приміром, Крім 16,5% прибуткового податку чех платиь 3% страхування від безробіття, 4,5% обовязкового медичного та 6,5% обовязкового пенсійного страхування. Там в рази вища ватрість транспорту, як міського так і міжміського, у 1,5 рази дорожчі бензин чи дизель, якщо їздиш за містом то треба купувати "проїзний" для користування платними автострадами, тощо. Цих платежів у нас немає, або вони в рази менші, тому і виходить, що у нас люди левову частку зарплат витрачають на харчі.
До речі, чехи не роздавали людям квартир задурно, житло лишилося у комунальній власності. 3/4 чехів не мають власного житла та арендують його і щастя, якщо ти орендуєш комунальне житло, хоча і це задоволення під 200 євро (а комуналка ще стільки ж). Те саме у Австрії, тільки ще дорожче, те саме у Германії, тільки платехів всяких ще більше (навіть щоб на рибалку піти слід придбати ліцензію!)
Тому на заробітки - так, а якщо на ПМЖ то добре ріпу треба почухати. :)
andriyzhagun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 230
З нами з: 09.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:46

  andriyzhagun написав:RomanTik
“Соціальний кошик» із 23 продуктів у грудні 2014-го коштував 450 гривень. У грудні 2018-го – 923 гривні.
2014 року середня зарплата становила 4012 грн. 2018-го – 9161 грн. Крім того, з 1218 грн до 3723 грн зросла мінімальна зарплата.
Таким чином “Соціальний кошик» здорожкав у 2,05 рази, при цьому:
Середня зарплата зросла у 2,27 рази.
Мінімальна зарплата зросла у 3,05 рази.
От таке у нас зубожіння.

а теперь приведите аналогичные цифры и для пенсий (или пенсионеры - это отработанный материал и на них можно забить?). а если посмотреть ширше - и сравнить подорожание еще и лекарств и других предметов, цены на которые зависят от курса $, то перемога плавно переходит в зраду. и это - я говорил про сравнение за последние пять лет, а вы снова данные за декабрь 2014 ))).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2271
З нами з: 06.01.16
Подякував: 5866 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:18

2014 год - дно по средней з/п. Я думаю, как минимум до завершения парламентских все з/п будут сравнивать именно с этим показателем.
Ну а средние цены взяты за декабрь 2014, потому что цены тогда были максимальными за год, и наименее провокативны для результатов (сравнивать зарплаты одного года с ценами другого было бы еще менее провокативно, но совсем уж некрасиво).
В общем, публичная статистика - она как девушка. Публичная.
Skypups
 
Повідомлень: 45
З нами з: 05.09.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:06

  RomanTik написав:..
а теперь приведите аналогичные цифры и для пенсий (или пенсионеры - это отработанный материал и на них можно забить?). а если посмотреть ширше - и сравнить подорожание еще и лекарств и других предметов, цены на которые зависят от курса $, то перемога плавно переходит в зраду. и это - я говорил про сравнение за последние пять лет, а вы снова данные за декабрь 2014 ))).

этот товарищ - непобедимый порохобот, это сквозит во всех его сообщениях. Придумал "не более 15% дохода", хотя это давно не работает, а субсидии сильно порезали, одновременно (и не последний раз) подняв цены на тепло и газ. Реалии, что можно наблюдать в жизни, они беспощадны и очевидны и, по моим личным наблюдениям весьма просты: цены отросли раза в 3, доходы- в два. Это с 2013. И это при щедрых вливаниях спонсоров - МВФ, США, ЕС. Ручеек этот может быстро иссякнуть - устали в мире от Украины, своих забот хватает: кризис на носу.
Пенсионеров жалко - их жизнь превратилась в продуктовую корзину, а рост зп почти не сказался на росте пенсий. Какими то лишними стали
sequence
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 29.12.15
Подякував: 172 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:50

Цена на продукти уже сопоставима с ценами в Германии а вот зарплата пока нет . По поводу зрада чи перемога думай
zvi777
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:38

Re: Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчуван

  sequence написав:Реалии, что можно наблюдать в жизни, они беспощадны и очевидны и, по моим личным наблюдениям весьма просты: цены отросли раза в 3, доходы- в два. Это с 2013. И это при щедрых вливаниях спонсоров - МВФ, США, ЕС. Ручеек этот может быстро иссякнуть - устали в мире от Украины, своих забот хватает: кризис на носу.
Пенсионеров жалко - их жизнь превратилась в продуктовую корзину, а рост зп почти не сказался на росте пенсий. Какими то лишними стали

Невже навіть ватани прозріли і зрозуміли, що халява ЗАКІНЧИЛАСЬ? :shock:
Кого б не вибрали, буде те саме - кредитний ліміт холодильника вичерпався остаточно, бабок немає і не буде. Хто скільки заробив, той так і буде жити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6713
З нами з: 01.08.15
Подякував: 829 раз.
Подякували: 999 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:41

  lapay написав:.. Хто скільки заробив, той так і буде жити.

в смысле?
доктор сказал: "в морг", - значит в морг?
sequence
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 29.12.15
Подякував: 172 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:46

Re: Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчуван

  sequence написав:в смысле?
доктор сказал: "в морг", - значит в морг?

Пенсії не будуть радикально підвищуватись, вони і так більше за об'єм ПФ. Ну і дешевого газу, світла, проїзду і іншої халяви.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6713
З нами з: 01.08.15
Подякував: 829 раз.
Подякували: 999 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:00

  lapay написав:..
Пенсії не будуть радикально підвищуватись, вони і так більше за об'єм ПФ. Ну і дешевого газу, світла, проїзду і іншої халяви.

Эту цитату можно напечатать в предвыборной ПАПы??
А может правильно переписать - все будет О-О-Очень дорого, а жить будем О-О-Очень бедно и так будет О-Очень долго. И на "5й канал" и "прямой" в качестве агитации. Xуле - честный президент!!
Надоело получать маленькую пенсию - айда в АйТишники! Там вас ждут лучшие в мире тепловые насосы.
Вторая Франция, да
sequence
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 29.12.15
Подякував: 172 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moimir і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрзалізниця" пояснила, чому підняла ціни на чай і білизну
R2 » Чет 24 січ, 2019 12:38
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 12:38
Rainbow
Tesla підвищила ціни на зарядних станціях Supercharger...
R2 » Сер 23 січ, 2019 09:06
0 53
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 09:06
R2
Охочих вступити в єврозону в найближчі роки не побільшає...
R2 » Нед 20 січ, 2019 10:50
1 149
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 січ, 2019 10:51
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.