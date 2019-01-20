Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування

Додано: Чет 24 січ, 2019 13:06

RomanTik написав: ..

а теперь приведите аналогичные цифры и для пенсий (или пенсионеры - это отработанный материал и на них можно забить?). а если посмотреть ширше - и сравнить подорожание еще и лекарств и других предметов, цены на которые зависят от курса $, то перемога плавно переходит в зраду. и это - я говорил про сравнение за последние пять лет, а вы снова данные за декабрь 2014 ))). ..а теперь приведите аналогичные цифры и для пенсий (или пенсионеры - это отработанный материал и на них можно забить?). а если посмотреть ширше - и сравнить подорожание еще и лекарств и других предметов, цены на которые зависят от курса $, то перемога плавно переходит в зраду. и это - я говорил про сравнение за последние пять лет, а вы снова данные за декабрь 2014 ))).

этот товарищ - непобедимый порохобот, это сквозит во всех его сообщениях. Придумал "не более 15% дохода", хотя это давно не работает, а субсидии сильно порезали, одновременно (и не последний раз) подняв цены на тепло и газ. Реалии, что можно наблюдать в жизни, они беспощадны и очевидны и, по моим личным наблюдениям весьма просты: цены отросли раза в 3, доходы- в два. Это с 2013. И это при щедрых вливаниях спонсоров - МВФ, США, ЕС. Ручеек этот может быстро иссякнуть - устали в мире от Украины, своих забот хватает: кризис на носу.Пенсионеров жалко - их жизнь превратилась в продуктовую корзину, а рост зп почти не сказался на росте пенсий. Какими то лишними стали