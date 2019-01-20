Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування
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freeze Тут ви не праві. Той у кого справді гроше нема, отримає субсидію і витратить на ЖКХ 15% доходів. У цивілізованих країнах люди витрачають на харчі меншу частку доходів ніж у нас, бо там є купа додаткових платежів, яких у нас немає. Візьміть Чехію, приміром, Крім 16,5% прибуткового податку чех платиь 3% страхування від безробіття, 4,5% обовязкового медичного та 6,5% обовязкового пенсійного страхування. Там в рази вища ватрість транспорту, як міського так і міжміського, у 1,5 рази дорожчі бензин чи дизель, якщо їздиш за містом то треба купувати "проїзний" для користування платними автострадами, тощо. Цих платежів у нас немає, або вони в рази менші, тому і виходить, що у нас люди левову частку зарплат витрачають на харчі. До речі, чехи не роздавали людям квартир задурно, житло лишилося у комунальній власності. 3/4 чехів не мають власного житла та арендують його і щастя, якщо ти орендуєш комунальне житло, хоча і це задоволення під 200 євро (а комуналка ще стільки ж). Те саме у Австрії, тільки ще дорожче, те саме у Германії, тільки платехів всяких ще більше (навіть щоб на рибалку піти слід придбати ліцензію!) Тому на заробітки - так, а якщо на ПМЖ то добре ріпу треба почухати.
andriyzhagun написав:RomanTik “Соціальний кошик» із 23 продуктів у грудні 2014-го коштував 450 гривень. У грудні 2018-го – 923 гривні. 2014 року середня зарплата становила 4012 грн. 2018-го – 9161 грн. Крім того, з 1218 грн до 3723 грн зросла мінімальна зарплата. Таким чином “Соціальний кошик» здорожкав у 2,05 рази, при цьому: Середня зарплата зросла у 2,27 рази. Мінімальна зарплата зросла у 3,05 рази. От таке у нас зубожіння.
а теперь приведите аналогичные цифры и для пенсий (или пенсионеры - это отработанный материал и на них можно забить?). а если посмотреть ширше - и сравнить подорожание еще и лекарств и других предметов, цены на которые зависят от курса $, то перемога плавно переходит в зраду. и это - я говорил про сравнение за последние пять лет, а вы снова данные за декабрь 2014 ))).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
2014 год - дно по средней з/п. Я думаю, как минимум до завершения парламентских все з/п будут сравнивать именно с этим показателем. Ну а средние цены взяты за декабрь 2014, потому что цены тогда были максимальными за год, и наименее провокативны для результатов (сравнивать зарплаты одного года с ценами другого было бы еще менее провокативно, но совсем уж некрасиво). В общем, публичная статистика - она как девушка. Публичная.
RomanTik написав:.. а теперь приведите аналогичные цифры и для пенсий (или пенсионеры - это отработанный материал и на них можно забить?). а если посмотреть ширше - и сравнить подорожание еще и лекарств и других предметов, цены на которые зависят от курса $, то перемога плавно переходит в зраду. и это - я говорил про сравнение за последние пять лет, а вы снова данные за декабрь 2014 ))).
этот товарищ - непобедимый порохобот, это сквозит во всех его сообщениях. Придумал "не более 15% дохода", хотя это давно не работает, а субсидии сильно порезали, одновременно (и не последний раз) подняв цены на тепло и газ. Реалии, что можно наблюдать в жизни, они беспощадны и очевидны и, по моим личным наблюдениям весьма просты: цены отросли раза в 3, доходы- в два. Это с 2013. И это при щедрых вливаниях спонсоров - МВФ, США, ЕС. Ручеек этот может быстро иссякнуть - устали в мире от Украины, своих забот хватает: кризис на носу. Пенсионеров жалко - их жизнь превратилась в продуктовую корзину, а рост зп почти не сказался на росте пенсий. Какими то лишними стали
sequence написав:Реалии, что можно наблюдать в жизни, они беспощадны и очевидны и, по моим личным наблюдениям весьма просты: цены отросли раза в 3, доходы- в два. Это с 2013. И это при щедрых вливаниях спонсоров - МВФ, США, ЕС. Ручеек этот может быстро иссякнуть - устали в мире от Украины, своих забот хватает: кризис на носу. Пенсионеров жалко - их жизнь превратилась в продуктовую корзину, а рост зп почти не сказался на росте пенсий. Какими то лишними стали
Невже навіть ватани прозріли і зрозуміли, що халява ЗАКІНЧИЛАСЬ? Кого б не вибрали, буде те саме - кредитний ліміт холодильника вичерпався остаточно, бабок немає і не буде. Хто скільки заробив, той так і буде жити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:.. Пенсії не будуть радикально підвищуватись, вони і так більше за об'єм ПФ. Ну і дешевого газу, світла, проїзду і іншої халяви.
Эту цитату можно напечатать в предвыборной ПАПы?? А может правильно переписать - все будет О-О-Очень дорого, а жить будем О-О-Очень бедно и так будет О-Очень долго. И на "5й канал" и "прямой" в качестве агитации. Xуле - честный президент!! Надоело получать маленькую пенсию - айда в АйТишники! Там вас ждут лучшие в мире тепловые насосы. Вторая Франция, да