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Як за 4 роки змінилися ціни
на основні продукти харчування

Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:30

sequence
Порохобот це звучить гордо! Якщо ти порохобот, отже ти не ідіот! :D
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:33

Re: Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчуван

  sequence написав:И это при щедрых вливаниях спонсоров

Расскажите больше о "щедрых вливаниях"
Самые щедрые вливания - переводы от заробитчан
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:46

RomanTik
Ліки у баксах значно здешевшали у порівнянні з "благсловенними" часами Овоча, знаю це з власного досвіду.
У 2013 25 тест-смужок Аку-чек коштували 160грн, 2 тихні тому купив 50шт за 280 грн.
у 2013 Мілдронат-500 260грн за 40 шт. Зараз 400 грн за 60 шт.
У 2013 Вазіліп 40 - 128 грн. Зараз 28шт. Зараз 93 грн.
У 2013р Глюкафарж 500 - 88 грн за 40 шт. Зараз 146 грн за 60шт.
Вартість серйозних ліків або не практично не змінилася, або зменшилася, а якщо не полінуватися та піти до лікаря та виписати рецепт то отримаєш взагалі бескоштовно, або за символічну плату за програмою "дешеві ліки".
При чому у баксах ціна знизилася у 3-4 рази! Якийсь же ж "прастой данєцкій парєнь" клав цю різницю собі у кишеню! А тепер не кладе, а строчить брехливі коменти на сайтах та пости у ФБ і плюється г*** на "майдануту владу"! :D
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:56

zvi777 Видно що ви не були у Германії! Ціни там у 2-4, а подекуди і у 10 разів вищі за українські. Особисто у вересні 2018р у Відні на базарі Нашмаркт бачив яблука гала по 2,9 евро за кіло! Так шоколадка Мілка коштує майже як у нас, але все дорожче, це єдине на що ціна хоч якось кореспондується!
А як вам хот-дог за 5 євро? А шаурма у турецькому ларьку за 3,5 євро? А шніцель за 15 євро не хочете скуштувати?
От же ж казкарі! :D
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:00

Re: Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчуван

  zvi777 написав:Цена на продукти уже сопоставима с ценами в Германии а вот зарплата пока нет . По поводу зрада чи перемога думай

Вы еще живете в городе ? Го в село зарабатывать кучу денег продавая продукты, как вы считаете, втридорога :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:50

  andriyzhagun написав:RomanTik
Ліки у баксах значно здешевшали у порівнянні з "благсловенними" часами Овоча, знаю це з власного досвіду.
У 2013 25 тест-смужок Аку-чек коштували 160грн, 2 тихні тому купив 50шт за 280 грн.
у 2013 Мілдронат-500 260грн за 40 шт. Зараз 400 грн за 60 шт.
У 2013 Вазіліп 40 - 128 грн. Зараз 28шт. Зараз 93 грн.
У 2013р Глюкафарж 500 - 88 грн за 40 шт. Зараз 146 грн за 60шт.
Вартість серйозних ліків або не практично не змінилася, або зменшилася, а якщо не полінуватися та піти до лікаря та виписати рецепт то отримаєш взагалі бескоштовно, або за символічну плату за програмою "дешеві ліки".
При чому у баксах ціна знизилася у 3-4 рази! Якийсь же ж "прастой данєцкій парєнь" клав цю різницю собі у кишеню! А тепер не кладе, а строчить брехливі коменти на сайтах та пости у ФБ і плюється г*** на "майдануту владу"! :D

лекарства не показательны, так как разница между их себестоимостью и продажной стоимостью составляет от 5 до 10 раз...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:56

  andriyzhagun написав:Ліки у баксах значно здешевшали у порівнянні з "благсловенними" часами Овоча, знаю це з власного досвіду.

У нас уже официально доходы по стране уже платят и учитывают в долларах?
Фармацевтика "дешевеет" на глазах - самые смешные таблетки от кашля алтейка, были 8 грн, сейчас 24-28., Дорзотимол капли месяц назад - 46 грн, сейчас 180 грн. Несите чушь дальше.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:29

Re: Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчуван

  ruvex написав:У нас уже официально доходы по стране уже платят и учитывают в долларах?
Фармацевтика "дешевеет" на глазах - самые смешные таблетки от кашля алтейка, были 8 грн, сейчас 24-28., Дорзотимол капли месяц назад - 46 грн, сейчас 180 грн. Несите чушь дальше.

А чим Україна не пост радянська країна? Якщо я не помиляюсь - у всих пострадянських країни вартість та прибуток в неофіційних відносинах вимірюється в валюті. Ми були перші, хто намагався перейти на пряму прив*язку до національної валюти. І це вийшло. І це в 2014-2016-му зіграло злий жарт. Москвичі, як рахували все доларах - так і рахують, а скільки рублів коштує долар - не дуже й важливо.
Тепер, що до специфічних товарів. Для Вас це фарм, а для мене - автозапчастини.
Так от - в 2013-му я купив 2 передні амортизатора за 900грн (112,6 долл), а цього літа, з тим же номером - за 1 700грн (61 долл). Робота по їх заміні коштувала 500грн (62,5 долл), а зараз 900грн (32,2 долл).
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:47

  jeugen написав:Так от - в 2013-му я купив 2 передні амортизатора за 900грн (112,6 долл), а цього літа, з тим же номером - за 1 700грн (61 долл). Робота по їх заміні коштувала 500грн (62,5 долл), а зараз 900грн (32,2 долл).

стоимость запчастей не показательна - те же самые комплектующие при производстве автомобиля обходятся в 3-5 раз дешевле, но при этом стоимость самих автомобилей не следуют тем "тенденциям" в которых вы нас пытаетесь убедить...

что касается стоимости работ, то уж они однозначно привязаны не к мифическим долларам, а к стоимости жизни в Украине...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:59

Re: Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчуван

  Тракторист написав:что касается стоимости работ, то уж они однозначно привязаны не к мифическим долларам, а к стоимости жизни в Украине...

Але ж треба враховувати, що зараз попит на роботи на багато більший ніж тоді. Тому - здешевлення праці не означає, що людина приносить менше до дому. Є знайомі автослюсарі - то вони кажуть, що якщо в тиждень менше 400 юро - то це поганий тиждень. Середній заробіток - 450-500 юро/тиждень.
jeugen
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