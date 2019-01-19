Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування
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Тракторист написав:что касается стоимости работ, то уж они однозначно привязаны не к мифическим долларам, а к стоимости жизни в Украине...
Але ж треба враховувати, що зараз попит на роботи на багато більший ніж тоді. Тому - здешевлення праці не означає, що людина приносить менше до дому. Є знайомі автослюсарі - то вони кажуть, що якщо в тиждень менше 400 юро - то це поганий тиждень. Середній заробіток - 450-500 юро/тиждень.
а откуда фантазии насчёт резкого увеличения спроса? количество машин примерно одинаковое и ломаться они не стали чаще...
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Cactus написав:"В 2014 г. средняя зарплата составила 4012 грн. В 2018-м – 9161 грн." - средний курс $ в 2014г - порядка 11грн с копейками, а в 2018 27грн с копейками..., на 1$ грубо, в 2014г можно было купить 3,5кг лука, в 2018г - почти 1,8кг и так практически по всем позициям. Из этого можно сделать вывод, что зарплата плюс минус такая же, а все подорожало минимум в 2...2,5 раза.
Какое вранье не придумают, чтобы только зрада получилась. В одном абзаце привести рост ЗП более, чем вдвое, и тут же писать что ЗП такая же, а цены выросли в 2-2.5 раза. И благосостояние теперь в луке мерять.
Зрадофилия- она такая) Цены овощей взять в самый дорогой период, забывая, что ещё летом они стоили по 5 грн и натянуть это на "подорожание в разы и зубожиння"