Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування

Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:17

andriyzhagun написав: RomanTik

Ліки у баксах значно здешевшали у порівнянні з "благсловенними" часами Овоча, знаю це з власного досвіду.

У 2013 25 тест-смужок Аку-чек коштували 160грн, 2 тихні тому купив 50шт за 280 грн.

у 2013 Мілдронат-500 260грн за 40 шт. Зараз 400 грн за 60 шт.

У 2013 Вазіліп 40 - 128 грн. Зараз 28шт. Зараз 93 грн.

У 2013р Глюкафарж 500 - 88 грн за 40 шт. Зараз 146 грн за 60шт.

Вартість серйозних ліків або не практично не змінилася, або зменшилася, а якщо не полінуватися та піти до лікаря та виписати рецепт то отримаєш взагалі бескоштовно, або за символічну плату за програмою "дешеві ліки".

При чому у баксах ціна знизилася у 3-4 рази! Якийсь же ж "прастой данєцкій парєнь" клав цю різницю собі у кишеню! А тепер не кладе, а строчить брехливі коменти на сайтах та пости у ФБ і плюється г*** на "майдануту владу"! Ліки у баксах значно здешевшали у порівнянні з "благсловенними" часами Овоча, знаю це з власного досвіду.У 2013 25 тест-смужок Аку-чек коштували 160грн, 2 тихні тому купив 50шт за 280 грн.у 2013 Мілдронат-500 260грн за 40 шт. Зараз 400 грн за 60 шт.У 2013 Вазіліп 40 - 128 грн. Зараз 28шт. Зараз 93 грн.У 2013р Глюкафарж 500 - 88 грн за 40 шт. Зараз 146 грн за 60шт.Вартість серйозних ліків або не практично не змінилася, або зменшилася, а якщо не полінуватися та піти до лікаря та виписати рецепт то отримаєш взагалі бескоштовно, або за символічну плату за програмою "дешеві ліки".При чому у баксах ціна знизилася у 3-4 рази! Якийсь же ж "прастой данєцкій парєнь" клав цю різницю собі у кишеню! А тепер не кладе, а строчить брехливі коменти на сайтах та пости у ФБ і плюється г*** на "майдануту владу"!

А дай думаю проверю: закупка Милдронат 500 мг. № 60 (отмечу что № 40 не нашел вообще по базах) закупка 08.2013 г. 153,11 а вот 27.12.2018 закупали по 364,87 у одного и того же поставщика, заказ делается по минимальной стоимости из прайсов 5 самых крупных поставщиков на рынке так что по поводу перекупщиков не нужно писать берем чуть ли не у прямых дистрибьютеров. Рост в 2,38 раза.Есть понятное дело что и меньший рост (тот же вазилип), но по выше указанному препарату не то совсем, второй момент по всяческим программам. В нашем городе (20 т. население) программа по бесплатному отпуску лекарств сразу скажу что это не доступні ліки, а другая, по финансированию с 2011 по 2018 уменьшилась с более чем 1200 т. грн до 250 т. грн. и я не говорю о том что за это время курс подскочил в четыре раза и лекарства где то так же увеличились в цене.Показательно и то что некоторые лекарства которые производятся у нас из нашего же сырья так же выросли в цене очень неплохо.Что до наценки то была в районе 25% в 2014 сейчас в районе 10-15. так что простые парни работают нормально, а вот совсем не простые которые высоко сидят и далеко глядят вполне возможно получают по 100-200% вот на эти копейки и живут.Ну и добавлю по глюкофаржу правда 1000 мг. №60 закупка 08.11.2013 - 83,93 а вот 15.01.2019 г. закупка уже 239,73.Так что я понимаю что хочется написать позитив и рассказать как все хорошо, но работать то лучше нужно.