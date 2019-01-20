Як за 4 роки змінилися ціни на основні продукти харчування
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Тракторист написав:что касается стоимости работ, то уж они однозначно привязаны не к мифическим долларам, а к стоимости жизни в Украине...
Але ж треба враховувати, що зараз попит на роботи на багато більший ніж тоді. Тому - здешевлення праці не означає, що людина приносить менше до дому. Є знайомі автослюсарі - то вони кажуть, що якщо в тиждень менше 400 юро - то це поганий тиждень. Середній заробіток - 450-500 юро/тиждень.
а откуда фантазии насчёт резкого увеличения спроса? количество машин примерно одинаковое и ломаться они не стали чаще...
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Cactus написав:"В 2014 г. средняя зарплата составила 4012 грн. В 2018-м – 9161 грн." - средний курс $ в 2014г - порядка 11грн с копейками, а в 2018 27грн с копейками..., на 1$ грубо, в 2014г можно было купить 3,5кг лука, в 2018г - почти 1,8кг и так практически по всем позициям. Из этого можно сделать вывод, что зарплата плюс минус такая же, а все подорожало минимум в 2...2,5 раза.
Какое вранье не придумают, чтобы только зрада получилась. В одном абзаце привести рост ЗП более, чем вдвое, и тут же писать что ЗП такая же, а цены выросли в 2-2.5 раза. И благосостояние теперь в луке мерять.
Зрадофилия- она такая) Цены овощей взять в самый дорогой период, забывая, что ещё летом они стоили по 5 грн и натянуть это на "подорожание в разы и зубожиння"
andriyzhagun написав:RomanTik Ліки у баксах значно здешевшали у порівнянні з "благсловенними" часами Овоча, знаю це з власного досвіду. У 2013 25 тест-смужок Аку-чек коштували 160грн, 2 тихні тому купив 50шт за 280 грн. у 2013 Мілдронат-500 260грн за 40 шт. Зараз 400 грн за 60 шт. У 2013 Вазіліп 40 - 128 грн. Зараз 28шт. Зараз 93 грн. У 2013р Глюкафарж 500 - 88 грн за 40 шт. Зараз 146 грн за 60шт. Вартість серйозних ліків або не практично не змінилася, або зменшилася, а якщо не полінуватися та піти до лікаря та виписати рецепт то отримаєш взагалі бескоштовно, або за символічну плату за програмою "дешеві ліки". При чому у баксах ціна знизилася у 3-4 рази! Якийсь же ж "прастой данєцкій парєнь" клав цю різницю собі у кишеню! А тепер не кладе, а строчить брехливі коменти на сайтах та пости у ФБ і плюється г*** на "майдануту владу"!
А дай думаю проверю: закупка Милдронат 500 мг. № 60 (отмечу что № 40 не нашел вообще по базах) закупка 08.2013 г. 153,11 а вот 27.12.2018 закупали по 364,87 у одного и того же поставщика, заказ делается по минимальной стоимости из прайсов 5 самых крупных поставщиков на рынке так что по поводу перекупщиков не нужно писать берем чуть ли не у прямых дистрибьютеров. Рост в 2,38 раза. Есть понятное дело что и меньший рост (тот же вазилип), но по выше указанному препарату не то совсем, второй момент по всяческим программам. В нашем городе (20 т. население) программа по бесплатному отпуску лекарств сразу скажу что это не доступні ліки, а другая, по финансированию с 2011 по 2018 уменьшилась с более чем 1200 т. грн до 250 т. грн. и я не говорю о том что за это время курс подскочил в четыре раза и лекарства где то так же увеличились в цене. Показательно и то что некоторые лекарства которые производятся у нас из нашего же сырья так же выросли в цене очень неплохо. Что до наценки то была в районе 25% в 2014 сейчас в районе 10-15. так что простые парни работают нормально, а вот совсем не простые которые высоко сидят и далеко глядят вполне возможно получают по 100-200% вот на эти копейки и живут. Ну и добавлю по глюкофаржу правда 1000 мг. №60 закупка 08.11.2013 - 83,93 а вот 15.01.2019 г. закупка уже 239,73.
Так что я понимаю что хочется написать позитив и рассказать как все хорошо, но работать то лучше нужно.
Тракторист написав:что касается стоимости работ, то уж они однозначно привязаны не к мифическим долларам, а к стоимости жизни в Украине...
Але ж треба враховувати, що зараз попит на роботи на багато більший ніж тоді. Тому - здешевлення праці не означає, що людина приносить менше до дому. Є знайомі автослюсарі - то вони кажуть, що якщо в тиждень менше 400 юро - то це поганий тиждень. Середній заробіток - 450-500 юро/тиждень.
а откуда фантазии насчёт резкого увеличения спроса? количество машин примерно одинаковое и ломаться они не стали чаще...
А чому фантазії? Є ж наші "обожнювані" б***. На яких люди навчаються водінню. А як відомо, за часту з досвіду - автомобіль, на якому навчаються, виходить з строю частіше і дорожче. Додатково - 95% б*** не обладнанні пакетом поганих доріг, а європейська ходовка наш міжплитостикопровал не витримує. Також є багато власників радянського автомпрому, які пересіли на нормальне авто, чи то б***, чи то офіційний. І як родзинка - статистика продажу нових автомобілів за останні 6 років. Це приводить не тільки до старіння нації УКРАЇНЦІВ, а й старіння їх автомобілів. А як відомо, тепер з фізики та хімії - запчастини виходять з ладу не тільки по причині зносу чи пошкодження, а й по причині старіння. Наприклад на Ниві - кожні 5-8 років необхідно міняти паливні трубки - бо вони в руках розсипаютсья.
jeugen написав:Це приводить не тільки до старіння нації УКРАЇНЦІВ, а й старіння їх автомобілів.
это спорное утверждение - в 2018 средний возраст легкового транспорта в Украине составлял около 16 лет, а в 2012 был около 18 лет...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua