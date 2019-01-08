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Xiaomi показала свій перший
складаний смартфон (відео)

Xiaomi показала свій перший складаний смартфон (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:20

Xiaomi показала свій перший складаний смартфон (відео)

Пропонуємо до обговорення:
У мережі з'явилося відео, яке демонструє перший складаний смартфон з гнучким дисплеєм компанії Xiaomi.

Дивися повний текст Xiaomi показала свій перший складаний смартфон (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:20

Да, интересное решение. На что только не пойдут. чтобы экран увеличить
ellinas
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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