У мережі з'явилося відео, яке демонструє перший складаний смартфон з гнучким дисплеєм компанії Xiaomi.
Дивися повний текст Xiaomi показала свій перший складаний смартфон (відео).
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:20
Xiaomi показала свій перший складаний смартфон (відео)
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Дивися повний текст Xiaomi показала свій перший складаний смартфон (відео).
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:20
Да, интересное решение. На что только не пойдут. чтобы экран увеличить
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