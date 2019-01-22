RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зникне різниця між
державними і приватними...

В Україні зникне різниця між державними і приватними...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:31

В Україні зникне різниця між державними і приватними...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що різниця між державними і приватними лікарнями в нашій країні незабаром має зникнути.

Дивися повний текст В Україні зникне різниця між державними і приватними лікарнями - МОЗ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86879
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:31

У часников в среднем стоимость услуг в 3-4 раза выше чем государственная оплата. Конечно уровень государственной оплаты будет расти, все таки Порошенко нас ведет к европейскому уровню и европейской медицине, но думаю пройдет еще не менее 2-3 лет чем часникам будет выгодно подключатся к этому сервису.

К примеру, один анализ в частной лаборатории около 200 грн, если анализов нужно около десятка, то это может вылезти и в 2000 грн.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1975
З нами з: 30.10.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:11
53 2285
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 23:40
Тракторист
Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 23 січ, 2019 10:34
57 2333
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 23:40
RomanTik
Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні 1, 2, 3
R2 » Вів 22 січ, 2019 22:00
28 1172
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 22:09
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.