У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що різниця між державними і приватними лікарнями в нашій країні незабаром має зникнути.
Дивися повний текст В Україні зникне різниця між державними і приватними лікарнями - МОЗ.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:31
В Україні зникне різниця між державними і приватними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зникне різниця між державними і приватними лікарнями - МОЗ.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:31
У часников в среднем стоимость услуг в 3-4 раза выше чем государственная оплата. Конечно уровень государственной оплаты будет расти, все таки Порошенко нас ведет к европейскому уровню и европейской медицине, но думаю пройдет еще не менее 2-3 лет чем часникам будет выгодно подключатся к этому сервису.
К примеру, один анализ в частной лаборатории около 200 грн, если анализов нужно около десятка, то это может вылезти и в 2000 грн.
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