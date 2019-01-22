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В Україні зникне різниця між
державними і приватними...

В Україні зникне різниця між державними і приватними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:31

В Україні зникне різниця між державними і приватними...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що різниця між державними і приватними лікарнями в нашій країні незабаром має зникнути.

Дивися повний текст В Україні зникне різниця між державними і приватними лікарнями - МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:31

У часников в среднем стоимость услуг в 3-4 раза выше чем государственная оплата. Конечно уровень государственной оплаты будет расти, все таки Порошенко нас ведет к европейскому уровню и европейской медицине, но думаю пройдет еще не менее 2-3 лет чем часникам будет выгодно подключатся к этому сервису.

К примеру, один анализ в частной лаборатории около 200 грн, если анализов нужно около десятка, то это может вылезти и в 2000 грн.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 00:52

Интересно, как частный бизнес может работать по одним расценкам с госклиникой, если: он сам приобрел оборудование и должен его окупить и купить новое. МТБ, как правило, у частника лучше, нежели в районной поликлинике. Условия обслуживания - тоже. Да и компетенции персонала, а главное, его ответственность, выше, потому, что ему больше платят и он, пока еще, дорожит рабочим местом. Хотя, кого я спрашиваю, успех Ковтонюка, как бизнесмена, известен. Он даже продать его не смог, просто потерял.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:08

У влади,яка формує бюджет тільки за рахунок "підвищень"питання різниці між приватною лікарнею і державною вирішується миттєво.Підтянуть вартість обслуговування в держ.лікарнях до приватних.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:21

  AlifeSoft написав: Конечно уровень государственной оплаты будет расти, все таки Порошенко нас ведет к европейскому уровню и европейской медицине,


Не нас, а вас
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shapo
 
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