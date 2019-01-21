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Доходи від транзиту газу
перевищили витрати на його...

Доходи від транзиту газу перевищили витрати на його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:33

Доходи від транзиту газу перевищили витрати на його...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2018 року доходи від транзиту газу через територію України перевищили витрати на його імпорт на півмільярда доларів.

Дивися повний текст Доходи від транзиту газу перевищили витрати на його імпорт - Коболєв (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:34

Через лет 5 Украина из импортера газа превратится в экспортера. Даже словацкий газ не понадобится. Сейчас основной драйвер энергетики - это не газ, а электричество. А электричество Украина уже сегодня в основном экспортирует.
AlifeSoft
 
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