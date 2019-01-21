За підсумками 2018 року доходи від транзиту газу через територію України перевищили витрати на його імпорт на півмільярда доларів.
Дивися повний текст Доходи від транзиту газу перевищили витрати на його імпорт - Коболєв (інфографіка).
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:33
Доходи від транзиту газу перевищили витрати на його...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доходи від транзиту газу перевищили витрати на його імпорт - Коболєв (інфографіка).
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:34
Через лет 5 Украина из импортера газа превратится в экспортера. Даже словацкий газ не понадобится. Сейчас основной драйвер энергетики - это не газ, а электричество. А электричество Украина уже сегодня в основном экспортирует.
Додано: Чет 24 січ, 2019 00:22
Мне показалось, или Коболев только что феерически опростоволосился? Прям как сопливый мальчик.
Получается, что:
- собственный газ дочка Нефтегаза УкрГазДобыча добывает с себестоимостью 2685 грн за 1000 кубов (15,5 млрд кубов в год), что разбиралось здесь:
У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу
- стоимость газа, который Нефтегаз импортирует (8 млрд кубов в год), полностью перекрывают транзитные доходы;
- еще и 0,5 млрд долларов в год остается.
А потребителям Нефтегаз весь объем (23,5 млрд кубов в год) продает по средней цене 7200 грн без НДС, что в сумме составляет 169,2 млрд грн.
При этом себестоимость "смешанного" газа составляет 2685 грн * 15,5 млрд кубов / 23,5 млрд кубов = 1771 грн за 1000 кубов, или 41,6 млрд грн за весь объем.
Получается, что 169,2 - 41,6 = 127,6 млрд грн, собираемых с украинских потребителей в год, не имеют отношения к добыче. А еще, не забываем, 14 млрд грн в год (0,5 млрд долларов) есть в запасе от транзита.
Ок, операционные и капитальные расходы транспортной инфраструктуры - это сколько? Уж точно не 4,5 млрд долларов в год! 1 млрд долларов там за глаза. Сам Коболев оценивает инвестиции в 200-300 млн долларов в год. Ну и есть еще эксплуатация.
Доналоговая прибыль Нефтегеза за 2018-й едва ли превысит 30 млрд грн (за 9 месяцев имеем 23 млрд).
Итого имеем 127,6 + 14 - 30 - 28 = 83,6 млрд - это объем неэффективных и/или коррупционных издержек Нефтегаза в год!
Бесконечные раздутые штаты головного офиса, бонусы и кадиллаки избранным, всяческие консалтинги и прочие закупки сомнительной ценности...
И пусть Коболев после этого даже не заикаится о немецких хабах и импортных паритетах!
Как мы видим - себестоимость внутренней добычи ничтожно низкая, а импортный газ и вовсе покрывают доходы от транзита (по крайней мере до завершения строительства СП2 и балканской нити ТП).
И получается, тарифы нужно не дальше повышать, а радикально снижать, одновременно убрав еще один коррупционный общак - т.н. субсидии...
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