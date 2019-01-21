Доходи від транзиту газу перевищили витрати на його...

Додано: Чет 24 січ, 2019 00:22

127,6 млрд грн, собираемых с украинских потребителей в год, не имеют отношения к добыче

83,6 млрд - это объем неэффективных и/или коррупционных издержек Нефтегаза в год!

тарифы нужно не дальше повышать, а радикально снижать, одновременно убрав еще один коррупционный общак - т.н. субсидии

Мне показалось, или Коболев только что феерически опростоволосился?Прям как сопливый мальчик.Получается, что:- собственный газ дочка Нефтегаза УкрГазДобыча добывает с себестоимостью 2685 грн за 1000 кубов (15,5 млрд кубов в год), что разбиралось здесь:- стоимость газа, который Нефтегаз импортирует (8 млрд кубов в год), полностью перекрывают транзитные доходы;- еще и 0,5 млрд долларов в год остается.А потребителям Нефтегаз весь объем (23,5 млрд кубов в год) продает по средней цене 7200 грн без НДС, что в сумме составляетПри этом себестоимость "смешанного" газа составляет 2685 грн * 15,5 млрд кубов / 23,5 млрд кубов = 1771 грн за 1000 кубов, илиза весь объем.Получается, что 169,2 - 41,6 =. А еще, не забываем, 14 млрд грн в год (0,5 млрд долларов) есть в запасе от транзита.Ок, операционные и капитальные расходы транспортной инфраструктуры - это сколько? Уж точно не 4,5 млрд долларов в год! 1 млрд долларов там за глаза. Сам Коболев оценивает инвестиции в 200-300 млн долларов в год. Ну и есть еще эксплуатация.Доналоговая прибыль Нефтегеза за 2018-й едва ли превысит 30 млрд грн (за 9 месяцев имеем 23 млрд).Итого имеем 127,6 + 14 - 30 - 28 =Бесконечные раздутые штаты головного офиса, бонусы и кадиллаки избранным, всяческие консалтинги и прочие закупки сомнительной ценности...И пусть Коболев после этого даже не заикаится о немецких хабах и импортных паритетах!Как мы видим - себестоимость внутренней добычи ничтожно низкая, а импортный газ и вовсе покрывают доходы от транзита (по крайней мере до завершения строительства СП2 и балканской нити ТП).И получается,...