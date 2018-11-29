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США перевірять Deutsche Bank у справі про відмивання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 січ, 2019 01:10
Пропонуємо до обговорення:
Федеральна резервна система (ФРС) США перевіряє, як саме Deutsche Bank обробляв підозрілі транзакції на мільярди доларів від естонського підрозділу Danske Bank, обвинуваченого у відмиванні грошей.
Дивися повний текст США перевірять Deutsche Bank у справі про відмивання грошей з Росії та інших країн колишнього СРСР
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